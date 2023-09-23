Saturday, 23 September 2023 11:50 GMT

كيف تتعايش مع ألم غضروف الرقبة؟

9/23/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعد ألم غضروف الرقبة من الآلام التي تتسبب في تشنجات عضلية، يمكن أن يحدث ألم وتنميل في الذراعين بسبب تهيج الأعصاب أو تلف العصب، قد تتضمن نوبات ألم متكررة من الظهر وحتى الرقبة، بالتالي صعوبة في أداء الأنشطة اليومية.
طرق التعايش مع ألم غضروف الرقبة

1-الكمادات الباردة والدافئة


يوصي الأطباء باستخدام كمادات الثلج لمدة 24 إلى 48 ساعة الأولى بعد الإصابة لتقليل التورم، ثم استخدام كمادات الحرارة لإرخاء العضلات وتحسين التيبس، لتخفيف الالتهابات يجب ترك الكمادات لمدة 20 دقيقة، فضلًا عن لف الثلج في منشفة لمنع إصابة البشرة.
2-الحركة


تسهم الحركة بما في ذلك المشي بشكل منتظم أو حتى ممارسة التمارين الرياضية لبناء كتلة العضلات، تساعد هذه الأنشطة على تقوية العظام والعضلات وتقليل الشعور بالتصلب أو الألم، التأكد من المشاركة في التمارين ذات التأثير المنخفض لتجنب إصابة نفسك أو وضع المزيد من الضغط على العمود الفقري، يسهم ذلك في الحفاظ على نمط الحياة الصحي.
3-تناول الطعام الصحي


يمكن أن تساعد بعض العناصر الغذائية في استجابة الجسم للألم وتحسين الأعراض، أفضل الأطعمة التي تحارب الالتهابات هي التي تحتوي على الأوميجا 3 وهو حمض أميني دهني يساعد في تقوية الجهاز المناعي، يوجد هذا الحمض في الأطعمة الدهنية مثل الأسماك وخاصًة سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة والمكسرات، أيضًا الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، مثل الفراولة والتوت والزنجبيل.
4-تمارين التمدد


يوصي الأطباء بأداء هذه التمارين بعد إحماء العضلات بدش دافئ أو حمام أو منشفة، يمكن اتباع هذه الطرق التالية:
-إمالة الرأس ببطء إلى اليسار باليد اليسرى، شد خفيف جدًا للذقن ثم الاستمرار لمدة 20 ثانية مع إعادة الرأس ببطء إلى نقطة الوسط ثم تكرار الجانب الأيمن.
-إمالة الرأس إلى اليسار مع محاولة ملامسة الأذن اليسرى باليد اليسرى، مع الضغط الخفيف على الصداع، الاستمرار لمدة 20 ثانية مع تكرار ذلك على الجانب الأيمن.
-إمالة الرأس للأمام مع ملامسة الذقن والصدر، مع استرخاء الكتفين والانتظار لمدة 20 ثانية مع التكرار.
-الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ووضع وسادة تحت الرأس والرقبة، مع إماءة الرأس إلى الأمام بلطف، مع الثبات على هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ ثم الاسترخاء والتكرار لمدة 10 مرات.
يوصي الأطباء بالتوقف فورًا عن أداء هذا التمرين عند عدم الشعور بالراحة.

MENAFN23092023000208011052ID1107126711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث