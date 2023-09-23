كيف تتعايش مع ألم غضروف الرقبة؟

1-الكمادات الباردة والدافئة



يوصي الأطباء باستخدام كمادات الثلج لمدة 24 إلى 48 ساعة الأولى بعد الإصابة لتقليل التورم، ثم استخدام كمادات الحرارة لإرخاء العضلات وتحسين التيبس، لتخفيف الالتهابات يجب ترك الكمادات لمدة 20 دقيقة، فضلًا عن لف الثلج في منشفة لمنع إصابة البشرة.

2-الحركة



تسهم الحركة بما في ذلك المشي بشكل منتظم أو حتى ممارسة التمارين الرياضية لبناء كتلة العضلات، تساعد هذه الأنشطة على تقوية العظام والعضلات وتقليل الشعور بالتصلب أو الألم، التأكد من المشاركة في التمارين ذات التأثير المنخفض لتجنب إصابة نفسك أو وضع المزيد من الضغط على العمود الفقري، يسهم ذلك في الحفاظ على نمط الحياة الصحي.

3-تناول الطعام الصحي



يمكن أن تساعد بعض العناصر الغذائية في استجابة الجسم للألم وتحسين الأعراض، أفضل الأطعمة التي تحارب الالتهابات هي التي تحتوي على الأوميجا 3 وهو حمض أميني دهني يساعد في تقوية الجهاز المناعي، يوجد هذا الحمض في الأطعمة الدهنية مثل الأسماك وخاصًة سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة والمكسرات، أيضًا الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، مثل الفراولة والتوت والزنجبيل.

4-تمارين التمدد



يوصي الأطباء بأداء هذه التمارين بعد إحماء العضلات بدش دافئ أو حمام أو منشفة، يمكن اتباع هذه الطرق التالية:

-إمالة الرأس ببطء إلى اليسار باليد اليسرى، شد خفيف جدًا للذقن ثم الاستمرار لمدة 20 ثانية مع إعادة الرأس ببطء إلى نقطة الوسط ثم تكرار الجانب الأيمن.

-إمالة الرأس إلى اليسار مع محاولة ملامسة الأذن اليسرى باليد اليسرى، مع الضغط الخفيف على الصداع، الاستمرار لمدة 20 ثانية مع تكرار ذلك على الجانب الأيمن.

-إمالة الرأس للأمام مع ملامسة الذقن والصدر، مع استرخاء الكتفين والانتظار لمدة 20 ثانية مع التكرار.

-الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ووضع وسادة تحت الرأس والرقبة، مع إماءة الرأس إلى الأمام بلطف، مع الثبات على هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ ثم الاسترخاء والتكرار لمدة 10 مرات.

يوصي الأطباء بالتوقف فورًا عن أداء هذا التمرين عند عدم الشعور بالراحة.