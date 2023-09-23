ما أسباب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة؟



1- حجب الأدينوزين



الأدينوزين هو مادة كيميائية في الجهاز العصبي المركزي الذي يساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ فكلما زادت مادة الأدينوزين زاد الشعور بالنعاس، وبالتالي عند تناول القهوة يمنع الكافيين مستقبلات الأدينوزين من تلقي الأدينوزين ومن ثم الشعور بالتعب.

2- إدرار البول

يعتبر الكافيين من مدرات البول حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات أن كثرة شرب القهوة يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وبالتالي فإن تناول القهوة يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل، مما يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية ومن ثم الشعور بالتعب والخمول.

3- كثرة السكر في القهوة



أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن كثرة شرب القهوة الغنية بالسكر يزيد من انخفاض الطاقة بالجسم، لذلك يجب الحرص جيدًا على شرب القهوة بإضافة القليل من السكر للسيطرة على مستويات الطاقة بالجسم.

طرق الحد من التعب بعد تناول القهوة

في حالة عدم الرغبة في الامتناع عن القهوة فمن الضروري اتباع بعض النصائح لتجنب الشعور بالتعب بعد تناول القهوة من بينها:

- الحرص على تناول حوالي 400 ملليجرام من القهوة يوميًا أي كوبين فقط.

- تجنب وضع سكريات أو محليات أخرى للقهوة.

- تناول كوب كبير من الماء بعد شرب القهوة لتجنب التعرض للجفاف أو فقدان الماء.

- استبدال القهوة بمشروبات أخرى خالية من الكافيين للحصول على أفضل نتائج بدون مضاعفات صحية.

- الحد من الإفراط من المشروبات الغازية لاحتوائها على الكثير من الكافيين.