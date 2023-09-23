الهيئة العامة لـ ازدهار فلسطين يقر تنفيذ أكبر مشروع لانتاج الطاقة

وتأسست شركة "إزدهار فلسطين" للتنمية والاستثمار في مدينة الخليل عام 2019 من قبل نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار المؤثر بمشاريع استراتيجية ومواكبة تطويرها من مرحلة الفكرة وحتى تحقيق المشروع على أرض الواقع.

وزار أعضاء الهيئة العامة ومساهمو الشركة وإدارتها التنفيذية وعدد من ضيوف الشرف مصنع اعلاف ازدهار فلسطين في ترقوميا، وقدّم الرئيس التنفيذي باسل القاضي عرضا تفصيليا لمكونات المشروع والإنجاز المتحقق، ويعد المصنع باكورة إنجازات الشركة، وهو أكبر مصنع لإنتاج الاعلاف في فلسطين، وقد تم إنجازه في زمن قياسي وقبل المدد المحددة للإنجاز بعام كامل، وبطرق شراء متقدمة متقنه حققت تخفيضا في تكاليف الاستثمار تقدر بـ 40 % من المصانع المماثلة، وقد ابدى الحضور تقديرهم العالي لهذا الصرح الوطني الذي يعد مفخرة للصناعة الفلسطينية.

ويمثل من حضروا الاجتماع 90 % من أعضاء الهيئة العامة وشارك فيه عدد من رجال الاعمال الشباب، وافتتحت الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة السيد رفيق ابو منشار اكد فيها على استراتيجية الاستثمار المؤثر، والاستثمار في البنية التحتية وعلى رأسها مشاريع الطاقة، وفي مقدمتها مشروع محطة الخليل لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 200 ميغاواط حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع مع مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 17\08\2023.

ويعول على هذا المشروع ان يحقق دفعة قوية للصناعات في محافظة الخليل والمنطقة الصناعية في ترقوميا ويساهم في تلبية العجز الحالي في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي يقدر ب 1000 ميغا واط في فلسطين، ثم عرض الرئيس التنفيذي السيد باسل القاضي تقرير الإنجازات وأشار الى التقدم الذي تمثل بإدارة استثمارات بقيمة 67 مليون دولار، وتطوير حوكمة الشركة بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية وتبع ذلك تلاوة التقرير المالي من مدقق الشركة HLP العالمية.

وتقوم الشركة حاليا بدراسة عدد من المشاريع الكبرى ذات الأثر وتشمل (مشروع صناعة الاسمنت، مشروع صهر الحديد، مزرعة الطاقة الشمسية، مشروع المدرسة العالمية النموذجية، مزارع الدواجن النموذجية، مطاحن القمح).

وشهد اجتماع الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس إدارتها الجديد، الذي تشكل من مجموعة من كبار رجال الاعمال وأصحاب الخبرات النوعية والقصص الناجحة وهم السادة: رفيق أبو منشار رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت والحديد، باسل القاضي وهو من المبادرين لتأسيس شركة "ازدهار فلسطين" وهو خبير اقتصادي ومالي ومطور اعمال مشهود له،



مها أبو شوشة وهي إضافة جديدة للمجلس وهي عضو مجلس إدارة بنك فلسطين وعضو في مجلس سيدات الاعمال العرب ومنتدى سيدات الاعمال في فلسطين ومدير عام وصاحب شركة أبو شوشة، عيسي خوري وهو إضافة جديدة للمجلس وهو مدير اكبر شركة انشاءات معدنية صناعية في الشرق الاوسط ساهمت بإنشاء العديد من محطات انتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع البنية التحتية في فلسطين وخارجها، موسى الجعبة وهو محامي وصاحب شركة المدائن ومنفذ للعديد من المشاريع العقارية في مدينة القدس ورئيس مجلس إدارة جامعة الزيتونة، نبيل أبو سنينة وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة في جامعة الزيتونة ومساهم ومنفذ للعديد من المشاريع العقارية وعلى راسها مشروع بوليفارد رام الله والسيتي مول، إيهاب حسونة وهو مدقق حسابات وخبير مالي، ومأمون الجنيدي وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الجنيدي ورئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للصناعات البلاستيكية وهي شركة رائدة في هذا القطاع ومطور لأعمالها ومشاريعها الجديدة.

وقد تم اختتام اجتماع الهيئة العامة بنقاش مفتوح حول إنجازات الشركة والخطط المستقبلية.