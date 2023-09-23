الهيئة العامة لـ ازدهار فلسطين يقر تنفيذ أكبر مشروع لانتاج الطاقة

الهيئة العامة لـ ازدهار فلسطين يقر تنفيذ أكبر مشروع لانتاج الطاقة
التاريخ
9/23/2023 3:14:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN / عقدت شركة "ازدهار فلسطين" للتنمية والاستثمار، اليوم السبت، اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة في ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل بحضور ما نسبته 90 % من أعضائها، وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديدة للشركة، وإقرار إقامة اكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في فلسطين بقدرة 200 ميغا واط، واستعراض الانجاز في مصنع الأعلاف الذي يعد الأكبر في فلسطين، وسيبدأ الانتاج خلال الأشهر القادمة.
وتأسست شركة "إزدهار فلسطين" للتنمية والاستثمار في مدينة الخليل عام 2019 من قبل نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار المؤثر بمشاريع استراتيجية ومواكبة تطويرها من مرحلة الفكرة وحتى تحقيق المشروع على أرض الواقع.
وزار أعضاء الهيئة العامة ومساهمو الشركة وإدارتها التنفيذية وعدد من ضيوف الشرف مصنع اعلاف ازدهار فلسطين في ترقوميا، وقدّم الرئيس التنفيذي باسل القاضي عرضا تفصيليا لمكونات المشروع والإنجاز المتحقق، ويعد المصنع باكورة إنجازات الشركة، وهو أكبر مصنع لإنتاج الاعلاف في فلسطين، وقد تم إنجازه في زمن قياسي وقبل المدد المحددة للإنجاز بعام كامل، وبطرق شراء متقدمة متقنه حققت تخفيضا في تكاليف الاستثمار تقدر بـ 40 % من المصانع المماثلة، وقد ابدى الحضور تقديرهم العالي لهذا الصرح الوطني الذي يعد مفخرة للصناعة الفلسطينية.
ويمثل من حضروا الاجتماع 90 % من أعضاء الهيئة العامة وشارك فيه عدد من رجال الاعمال الشباب، وافتتحت الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة السيد رفيق ابو منشار اكد فيها على استراتيجية الاستثمار المؤثر، والاستثمار في البنية التحتية وعلى رأسها مشاريع الطاقة، وفي مقدمتها مشروع محطة الخليل لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 200 ميغاواط حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع مع مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 17\08\2023.
ويعول على هذا المشروع ان يحقق دفعة قوية للصناعات في محافظة الخليل والمنطقة الصناعية في ترقوميا ويساهم في تلبية العجز الحالي في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي يقدر ب 1000 ميغا واط في فلسطين، ثم عرض الرئيس التنفيذي السيد باسل القاضي تقرير الإنجازات وأشار الى التقدم الذي تمثل بإدارة استثمارات بقيمة 67 مليون دولار، وتطوير حوكمة الشركة بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية وتبع ذلك تلاوة التقرير المالي من مدقق الشركة HLP العالمية.
وتقوم الشركة حاليا بدراسة عدد من المشاريع الكبرى ذات الأثر وتشمل (مشروع صناعة الاسمنت، مشروع صهر الحديد، مزرعة الطاقة الشمسية، مشروع المدرسة العالمية النموذجية، مزارع الدواجن النموذجية، مطاحن القمح).
وشهد اجتماع الهيئة العامة انتخاب أعضاء مجلس إدارتها الجديد، الذي تشكل من مجموعة من كبار رجال الاعمال وأصحاب الخبرات النوعية والقصص الناجحة وهم السادة: رفيق أبو منشار رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت والحديد، باسل القاضي وهو من المبادرين لتأسيس شركة "ازدهار فلسطين" وهو خبير اقتصادي ومالي ومطور اعمال مشهود له،
مها أبو شوشة وهي إضافة جديدة للمجلس وهي عضو مجلس إدارة بنك فلسطين وعضو في مجلس سيدات الاعمال العرب ومنتدى سيدات الاعمال في فلسطين ومدير عام وصاحب شركة أبو شوشة، عيسي خوري وهو إضافة جديدة للمجلس وهو مدير اكبر شركة انشاءات معدنية صناعية في الشرق الاوسط ساهمت بإنشاء العديد من محطات انتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع البنية التحتية في فلسطين وخارجها، موسى الجعبة وهو محامي وصاحب شركة المدائن ومنفذ للعديد من المشاريع العقارية في مدينة القدس ورئيس مجلس إدارة جامعة الزيتونة، نبيل أبو سنينة وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة في جامعة الزيتونة ومساهم ومنفذ للعديد من المشاريع العقارية وعلى راسها مشروع بوليفارد رام الله والسيتي مول، إيهاب حسونة وهو مدقق حسابات وخبير مالي، ومأمون الجنيدي وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الجنيدي ورئيس مجلس إدارة شركة الوفاء للصناعات البلاستيكية وهي شركة رائدة في هذا القطاع ومطور لأعمالها ومشاريعها الجديدة.
وقد تم اختتام اجتماع الهيئة العامة بنقاش مفتوح حول إنجازات الشركة والخطط المستقبلية.
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