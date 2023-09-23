حمامة أنقذت حياة 200 جندي أمريكي.. تعرف إلى شير آمي

كانت الحمامة شير آمي (الصديق العزيز بالفرنسية) واحدة من بين 600 طائر يملكها ويستخدمها فيلق الإشارة التابع للجيش الأمريكي في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، للمساعدة في التواصل في ساحة المعركة، وفقا لموقع المتحف الوطني للجيش الأمريكي.

وخلال الحرب الفرنسية البروسية، وتحديداً أثناء حصار باريس من قبل القوات البروسية سنة 1870، استخدم الفرنسيون الحمام المدرّب بشكل مكثف لنقل الرسائل إلى خارج العاصمة.

وبلغ عدد الرسائل التي أرسلت من داخل وخارج باريس عبر الحمام، خلال أربعة أشهر من الحصار، عشرات الآلاف.

أنقذت كتيبة خلال فترة الحرب العالمية الأولى، استخدمت الأطراف المتحاربة الحمام المدرب لنقل الرسائل بين جبهات القتال، ولعل أبرز تلك الطيور، الحمامة شير آمي التي تمكنت من إنقاذ كتيبة عسكرية أمريكية.

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، حوصر الكولونيل الأمريكي شارل ويتلسي برفقة أكثر من 200 جندي من قبل القوات الألمانية في غابة أرجون.

وفقدت الفرقة الأمريكية بعد بضعة أيام من القتال نسبة هامة من مؤونتها الغذائية وذخيرتها، وتعرضت لوابل من النيران الصديقة أعاق تراجعها، حيث قصفتها المدفعية الأمريكية والفرنسية بشكل متواصل ظنا منها أنهم جنود ألمان.

ولجأ الكولونيل الأمريكي شارل ويتلسي إلى استخدام الحمام المدرب لمراسلة القيادة العسكرية ووقف القصف، غير أن محاولاته باءت بالفشل، عندما استهدفت القوات الألمانية جميع الحمامات حاملة الرسائل، قبل أن تتمكن شير آمي من تحقيق المستحيل.

ربط الكولونيل ويتلسي رسالته إلى الساق اليسرى لهذه الحمامة قبل إطلاقها باتجاه مقر القيادة، وحين لاحظ الألمان مرور شير آمي استهدفوها بوابل من الرصاص لتهوى الأخيرة أرضا.

لكنها تمكنت بعد فترة وجيزة من إصابتها من النهوض، وحلقت ثانية لتتمكن في النهاية من إيصال الرسالة الثمينة التي أنقذت حياة الكولونيل ويتلسي ومعه 194 من رجاله الذين نجوا من نيران المدفعية الصديقة.

بطولة ولدى وصولها إلى مقر القيادة العسكرية الأمريكية القريب من المنطقة، كانت الحمامة شير آمي في حالة يرثى لها، إذ عانت من إصابة في الصدر، وكانت فاقدة لإحدى عينيها فضلاً عن كسر في ساقها اليمنى.

يُعرف الحمام الزاجل بقدرته على إيجاد طريقه إلى المنزل، حتى في مختلف التضاريس التي لا يعرفها الحمام، ففي عام 2013، قام جون هاغستروم، وهو جيولوجي من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدراسة لمحاول اكتشاف سر هذه القدرة.

واكتشف قدرة الحمام على سماع الأصوات بترددات منخفضة، مما يسمح له بإنشاء خريطة صوتية في رأسه. وباستخدام هذه الخريطة الصوتية، يمكنهم التنقل حول مساحات غير معروفة للوصول إلى "المنزل".

واعترف الجيش بهذه المهارة في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 عندما تم إنشاء فرقة الحمام للمرة الأولى، وكان الهاتف والراديو لا يزالان من التقنيات الجديدة ولم يكن من الممكن الوصول إليهما دائمًا في الميدان.

ولذلك ظل الحمام أكثر مصادر الاتصال الموثوق وتم وضع ملاحظات قصيرة في علبة صغيرة متصلة بساق الحمامة ليحملوها إلى وجهتهم.