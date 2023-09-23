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نيئة أو مقلية.. طرق مختلفة لتخزين السمبوسة

9/23/2023 3:10:58 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إن صنع السمبوسة، سواء باستخدام العجين أو الشرائح المعدة مسبقاً، مهمة تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب جهداً كبيراً. عند تحضيرها بكميات كبيرة، من الضروري التعامل معها بعناية من أجل الحفاظ على نضارة السمبوسة المحشوة، سواء كانت نيئة أو مقلية. يجب استخدام تقنيات التخزين المناسبة لضمان حفظ السمبوسة بشكل صحيح.

يتضمن هذا المقال طرقاً مختلفة لحفظ السمبوسة المحشوة، سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإعادة تسخينها وقليها...

أولاً: السمبوسة المحشوة المقلية:

. طريقة حفظ السمبوسة المقلية:

عندما يتبقى لديك بقايا من السمبوسة المحشوة المقلية، ضعيها في وعاء طعام، وأغلقيها، ثم ضعيها في الثلاجة حتى يتم استخدامها في اليوم التالي.

. إعادة تسخين السمبوسة المقلية:

يمكنك أيضاً إخراج السمبوسة من الثلاجة حتى لا تبرد، ثم وضعها في الميكروويف لبضع دقائق قبل إعادة تسخينها. إذا لم يكن لديك ميكروويف، ضعي السمبوسة المقلية في مقلاة تيفال، وسخنيها على نار خفيفة، وقدميها.

ثانياً: السمبوسة النية

. حفظ السمبوسة النيئة:

هناك طريقتان لتخزين السمبوسة في الثلاجة:

– يتم حشو السمبوسة النيئة ووضعها في قوالب فويل بجانب بعضها البعض وليس فوق بعضها البعض، ثم يتم لفها في غلاف بلاستيكي لتجنب حرقها في الفريزر. لكن يجب تمييز كل طبق بكتابة نوع الحشوة عليه.

– تخزين السمبوسة النيئة على شكل شرائح، بدون حشوات، ولكن مع وضع النشا بين كل شريحة حتى لا تلتصق ببعضها البعض. يمكن وضعها في صينية رقائق معدنية مغطاة بكيس أو داخل الكيس فقط، ولكن يجب أن تكون محكمة الغلق في الوضع غير المطوي.

. تسخين السمبوسة النية المجمدة:

عند التعامل مع السمبوسة النيئة بعد التجميد، أخرجيها واتركيها تذوب في المطبخ، ثم اقليها قليلاً في الزيت حتى لا تذوب وتخرج الحشوة.

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