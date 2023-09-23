نيئة أو مقلية.. طرق مختلفة لتخزين السمبوسة

نيئة أو مقلية.. طرق مختلفة لتخزين السمبوسة
التاريخ
9/23/2023 3:10:58 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إن صنع السمبوسة، سواء باستخدام العجين أو الشرائح المعدة مسبقاً، مهمة تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب جهداً كبيراً. عند تحضيرها بكميات كبيرة، من الضروري التعامل معها بعناية من أجل الحفاظ على نضارة السمبوسة المحشوة، سواء كانت نيئة أو مقلية. يجب استخدام تقنيات التخزين المناسبة لضمان حفظ السمبوسة بشكل صحيح.
يتضمن هذا المقال طرقاً مختلفة لحفظ السمبوسة المحشوة، سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإعادة تسخينها وقليها... أولاً: السمبوسة المحشوة المقلية:
. طريقة حفظ السمبوسة المقلية:
عندما يتبقى لديك بقايا من السمبوسة المحشوة المقلية، ضعيها في وعاء طعام، وأغلقيها، ثم ضعيها في الثلاجة حتى يتم استخدامها في اليوم التالي.
. إعادة تسخين السمبوسة المقلية:
يمكنك أيضاً إخراج السمبوسة من الثلاجة حتى لا تبرد، ثم وضعها في الميكروويف لبضع دقائق قبل إعادة تسخينها. إذا لم يكن لديك ميكروويف، ضعي السمبوسة المقلية في مقلاة تيفال، وسخنيها على نار خفيفة، وقدميها. ثانياً: السمبوسة النية
. حفظ السمبوسة النيئة:
هناك طريقتان لتخزين السمبوسة في الثلاجة:
– يتم حشو السمبوسة النيئة ووضعها في قوالب فويل بجانب بعضها البعض وليس فوق بعضها البعض، ثم يتم لفها في غلاف بلاستيكي لتجنب حرقها في الفريزر. لكن يجب تمييز كل طبق بكتابة نوع الحشوة عليه.
– تخزين السمبوسة النيئة على شكل شرائح، بدون حشوات، ولكن مع وضع النشا بين كل شريحة حتى لا تلتصق ببعضها البعض. يمكن وضعها في صينية رقائق معدنية مغطاة بكيس أو داخل الكيس فقط، ولكن يجب أن تكون محكمة الغلق في الوضع غير المطوي.
. تسخين السمبوسة النية المجمدة:
عند التعامل مع السمبوسة النيئة بعد التجميد، أخرجيها واتركيها تذوب في المطبخ، ثم اقليها قليلاً في الزيت حتى لا تذوب وتخرج الحشوة.
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