طنين الأذن.. ماذا تفعل لمواجهة المرض المزعج؟

وبحسب "مايو كلينك"، فإن طنين الأذن "مشكلة شائعة" تصيب 15 إلى 20 بالمئة من الأشخاص، وتكون أكثر شيوعا لدى البالغين الأكبر سنا.

ويُعرف هذا المرض بأنه سماع رنين في الأذن حتى في ظل عدم وجود صوت خارجي، وهو صوت لا يمكن للآخرين سماعه.

ويؤثر المرض المزعج على جودة الحياة، حيث يتسبب بالإرهاق والتوتر، ومشكلات في النوم، وصعوبة التركيز، وقد يؤدي إلى القلق والاكتئاب.

وينتج طنين الأذن عادة بسبب حالة كامنة مثل فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر، أو إصابة في الأذن، أو مشكلة في جهاز الدورة الدموية، وفقا لـ "مايو كلينك".





ماذا تفعل عند الإصابة؟

من المهم زيارة الطبيب لمعرفة أسباب طنين الأذن، لذا احرص على أن تصف للطبيب نوع الضوضاء التي تسمعها بسبب طنين الأذن بأدق وصف ممكن، كونها تساعد الطبيب على تحديد السبب الكامن المحتمل.

صوت طقطقة: يشير هذا النوع من الصوت إلى أن السبب المحتمل لطنين الأذن هو تقلُّصات العضلات داخل أذنك وحولها، وفق ما ذكر موقع "مايو كلينيك".

صوت خفقان أو هرس أو همهمة: تنشأ هذه الأصوات لأسباب مرتبطة بالأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وقد تُلاحظها عند بذل مجهود بدني أو تغيير الأوضاع، على سبيل المثال عند الاستلقاء أو الوقوف.

رنين منخفض الطبقة: قد يشير هذا الصوت إلى وجود انسداد في قناة الأذن، أو مرض منيير، أو تيبس عظم الأذن الداخلية (تصلب الأذن).

رنين مرتفع الطبقة: هو الصوت الأكثر شيوعًا المرتبط بطنين الأذن. وتشمل الأسباب المحتملة لهذه الحالة، التعرض لضوضاء مرتفعة أو فقدان السمع أو تناول أدوية معينة. ويمكن أن يسبب ورم العصب السمعي رنينًا مستمرا عالي الطبقة في أذن واحدة.





العلاج

لا يمكن علاج طنين الأذن بالأدوية، لكنها قد تساعد في بعض الحالات على تقليل شدّة الأعراض أو المضاعفات.



ويعتمد علاج طنين الأذن على سببه، وما إذا كان ناتجًا عن حالة صحية كامنة، إذ من الممكن أن يتمكن الطبيب من تخفيف الأعراض عن طريق علاج السبب. وتتضمن الأمثلة ما يلي:

إزالة شمع الأذن: يمكن أن تساعد إزالة الانسداد الناتج عن شمع الأذن في تقليل أعراض طنين الأذن.

علاج أي مشكلة في الأوعية الدموية: إما عبر تناول الأدوية أو إجراء جراحة أو اتباع علاج آخر للتخلص منها.

الأجهزة المساعدة على السمع: إذا كان طنين الأذن ناتجًا عن الضوضاء أو فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر، فقد تساعد المعينات السمعية على تخفيف الأعراض.

تغيير الأدوية التي تتناولها: إذا بدا أن أحد الأدوية هو السبب في طنين الأذن، فقد يوصي طبيبك بإيقاف تناوله أو تقليل الكمية التي تتناولها منه، أو تغييره واستخدام دواء آخر بديل.

إخماد الضجيج: توجد علاجات يمكنها المساعدة في تقليل الشعور بالأعراض. قد يقترح الطبيب استخدام جهاز إلكتروني لكبت أصوات الضوضاء.







كيف تتعايش مع طنين الأذن؟

ورغم الإزعاج الذي يتسبب به في الحياة اليومية للإنسان، فإن هناك خطوات يقترحها الأطباء للمساعدة على التعايش مع طنين الأذن.

ونشر موقع "ويب إم دي" سلسلة من الخطوات التي قد تساعد على التعايش مع طنين الأذن، بما في ذلك تجنب المحفزات لهذا المرض.

وتتضمن محفزات المشكلة، المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الكحولية، والأسبرين، والملح، بالإضافة إلى التدخين الذي يمكن أن يفاقم المشكلة.

ويؤثر التدخين من جانبين، الأول هو ضرره على تدفق الدم إلى الخلايا العصبية الحساسة التي تتحكم في السمع. والثاني يتمثل في أنه يعمل كمنشط في الجسم، مما يجعله قادرا على جعل الطنين في الأذن "أعلى".

وضمن الخطوات المقترحة أيضا لتخفيف أعراض المشكلة، يمكن إضافة أصوات هادئة، مثل الموسيقى الكلاسيكية أو الخفيفة، إلى البيئة الصامتة التي يتواجد فيها المريض.



وربما يزعج طنين الأذن أكثر عندما تكون البيئة المحيطة صامتة تماما، لذلك بالإمكان تشغيل الموسيقى الهادئة أو سماع الراديو أو حتى تشغيل المروحة.

ويعتبر الاسترخاء العميق مهما لإبعاد التوتر الناجم عن طنين الأذن، كما أنه يساهم في تحسين المزاج، بما في ذلك ممارسة اليوغا والتأمل والتنويم المغناطيسي الذاتي.

ويسهم الحصول على قسط كاف من النوم في تخفيف الأعراض، كما يتوجب أن تكون غرفة النوم مظلمة وباردة.

كما يجب أن يذهب الشخص إلى السرير للنوم وأن يستيقظ منه في نفس الوقت كل يوم، بالإضافة إلى الحصول على حمام دافئ مريح قبل النوم مباشرة.

علاوة على ذلك، تعمل التمارين الرياضية على تخفيف العديد من المشكلات التي يبدو أنها تترافق مع طنين الأذن، لذلك ينصح بممارسة الرياضة 3 إلى 5 مرات أسبوعيا.

كما ينصح الأطباء بمحاولة"تجاهل المشكلة"، مما قد يساعد بالتغلب عليها، ولك من خلال الانشغال بالعمل والأنشطة المفضلة، والتكيف على ممارسة العادات المريحة التي تقلل من صعوبة للمشكلة بانتظام.

ومع مرور الوقت، قد يجد المصاب أنه "اعتاد على طنين الأذن"، ولم تعد الأصوات مزعجة كما هو الحال في بداية الإصابة.



