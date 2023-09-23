Saturday, 23 September 2023 11:49 GMT

نائب وزير الخارجية ناقش مع مسؤولين دوليين تطورات حكم الاتحادية العراقية حول خور عبدالله

9/23/2023 3:06:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية اللورد طارق أحمد. كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي انريكي مورا. كذلك التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس.
ونقلت «الخارجية» في بيان لها تأكيد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء دعم الكويت التام للعمل الدولي متعدد الأطراف، كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في معالجة وحل القضايا الدولية الراهنة.
وفي السياق نفسه، التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات.
وقالت وزارة الخارجية إن هذه اللقاءات، التي جرت على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ناقشت آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في «خور عبدالله» مع الكويت الموقع في 2008.

MENAFN23092023000130011022ID1107126672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث