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الأمير هنأ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي علاقات أخوية وطيدة وتاريخية تربط الكويت والمملكة

9/23/2023 3:06:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مؤكدا سموه عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين، ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه الكويت.
كما عبر سموه عن اعتزازه بما حققه البلد الشقيق في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من انجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت في الارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.
سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمــــان بـــن عبدالعزيز آل سعـــود ملك المملكة العربيــــة السعوديــة الشقيقـــة وبمـــؤازرة صاحــــب الســـمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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