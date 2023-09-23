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نواب نتائج مبهرة لزيارة ولي العهد للصين تسهم في النهوض بالكويت لتعود إلى الريادة

9/23/2023 3:06:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحرر البرلماني
اعتبر عدد من النواب زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين دافعا قويا لتحريك عجلة التنمية وتحقيق التطلعات الشعبية والرسمية للبلاد. وفي هذا الإطار، قال النائب حمد العبيد، إن النتائج الإيجابية التي أثمرتها زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية الصين الشعبية تعطي بارقة أمل نحو النهوض مرة أخرى بالكويت لتعود نحو الريادة. وأضاف: هذه النتائج المبهرة التي حققها سمو ولي العهد من خلال هذه الزيارة تحمل الحكومة مسؤولية كبيرة نحو وضعها موضع التنفيذ والاستمرار لتحقيق المزيد.
من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم: نسأل الله التوفيق والسداد والحفظ ‏لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وللوفد المرافق له، في رحلته إلى جمهورية الصين. وأضاف: اللهم صب الخير على هذه البلاد صبا صبا، وأهل الخير عليها هلا هلا، اللهم أنزل على هذه البلاد بركات السماء، وأخرج لهم من بركات الأرض.
من جهته، قال النائب بدر نشمي: نتمنى ان تستفيد الحكومة من زيارة سمو ولي العهد الى الصين واستغلال تلك الاتفاقيات في أكثر من مجال لتنمية الإيرادات وإنجاز المشاريع الحيوية التي تعود على البلاد بالنفع وعلى وجه الخصوص تشغيل الموانئ وتعظيم إيراداتها، ‏«من يشاهد الموانئ المجاورة يرى الفارق بينها وبين موانئ الكويت». وقال النائب د.محمد المهان، إن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين كانت نتيجتها توقيع مذكرات تفاهم في مجالات ضرورية تبعث الأمل في الجميع وتعزز النظرة التفاؤلية لكويت الغد. وأضاف: يجب على الحكومة أن تكون على قدر الحدث تنسيقا وتنفيذا.



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