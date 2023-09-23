اضاءة جبل القلعة بألوان علم السعودية - صور

اضاءة جبل القلعة بألوان علم السعودية - صور
التاريخ
9/23/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أضاءت أمانة عمان الكبرى ، مساء السبت ، جبل القلعة بألوان علم المملكة العربية السعودية، احتفاء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وتاليا بعض الصور
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