Saturday, 23 September 2023 11:49 GMT

اضاءة جبل القلعة بألوان علم السعودية - صور

9/23/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أضاءت أمانة عمان الكبرى ، مساء السبت ، جبل القلعة بألوان علم المملكة العربية السعودية، احتفاء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وتاليا بعض الصور
:

MENAFN23092023000151011027ID1107126640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث