مباحاثات أردنية إيرانية في نيويورك

مباحاثات أردنية إيرانية في نيويورك
التاريخ
9/23/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحث الصفدي في اللقاء الذي عقد في نيويورك مساء السبت، قضايا ثنائية وإقليمية، خصوصاً الأزمة السورية، وجهود حلها بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي حقوق شعبها الشقيق، وينهي ما تنتج من أخطار على المنطقة والأردن، وفي مقدمها خطر تهريب المخدرات.
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