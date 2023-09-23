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مباحاثات أردنية إيرانية في نيويورك

9/23/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الصفدي في اللقاء الذي عقد في نيويورك مساء السبت، قضايا ثنائية وإقليمية، خصوصاً الأزمة السورية، وجهود حلها بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي حقوق شعبها الشقيق، وينهي ما تنتج من أخطار على المنطقة والأردن، وفي مقدمها خطر تهريب المخدرات.

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