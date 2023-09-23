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إسعاف ليبيا: الفرق المصرية لها النصيب الأكبر من انتشال جثث إعصار دانيال

9/23/2023 2:54:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور اسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، أن مشهد تأثير إعصار دانيال في ليبيا ما زال مستمرا وعمليات الانتشال مستمرة، مشيرا إلى أن انتشال الجثث من البحر لها نصيب الأسد من خلال الفرق على رأسها الفرق المصرية والأعمال جارية.



وأضاف أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الأوضاع المعيشية جيدة حيث يوجد الكثير من الدعم والإمدادات في الدول العربية والشقيقة فضلا عن الدعم المحلي وكل سبل الحياة مستمرة، لافتا إلى أن الوضع النفسي غير مستقر والجو في الشارع الليبي يسوده حالة حزن شديد نتيجة فقدان الآلاف والوضع النفسي أسوأ من الوصف بكلمات.



وأوضح الدكتور
أسامة علي، أنه تم تجاوز مرحلة الخوف من الأوبئة والأمراض والجثث ليس منها خوف لأن ليبيا ليست منطقة أوبئة حتى الجثث التي لم يتم دفنها لا خوف منها، متابعا: "مفيش وضع وبائي مخيف والتحذيرات كان فيها تهويل وسجلنا صفر إصابة في أي حالات".







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