الهيئة الوطنية تحدد طريقة تغيير تسكين أفراد الأسرة الواحدة في مراكز انتخابية متفرقة





وخصصت الهيئة الوطنية عبر موقعها الالكترونى "ELLCTIONS" ايقونة باسم طلب تغيير المركز الانتخابى واخرى بعنوان شكوى من تسكين أفراد الأسرة الواحدة فى مراكز انتخابية متفرقة وذلك بهدف الدخول عليها أثناء العملية الانتخابية فى حالة اذا كانت اللجنة التى سيتم الادلاء فيها بالصوت بعيدة عن محل اقامة المواطن ويريد تقريبها او أن افراد اسرته فى لجان متفرقة.





ويبدأ المواطن فى حالة الشكوى من تسكين أفراد الأسرة الواحدة فى مراكز انتخابية متفرقة بالدخول على الموقع وادخال الرقم القومى فى الخانة المخصصة لذلك لتظهر صفحة جديدة يقوم خلالها المواطن بادخال الاسم الرباعى والبريد الالكترونى وارقام الهاتف واسم الاسم.





ويقوم المواطن بكتابة اسماء 3 مراكز انتخابية "مدارس" الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن ثم اضافة بيانات الاسرة الراغبة فى طلب نقل المركز الانتخابى.



