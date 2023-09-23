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الهلال الأحمر الليبى: نشكر مصر حكومة وشعبًا على الدعم المقدم لنا

9/23/2023 2:54:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد توفيق شكرى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبى ، أن التعاون ما بين الهلال الأحمر المصرى مع الليبى، فى كل الأزمات، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الليبى متواجد بشركائه، وتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتم انتشال الجثث التى كان من السهل الوصول إليها.



وقدم توفيق شكرى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، الشكر لمصر حكومة وشعبا على الدعم المقدم، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الليبى له الدور الأساسى والمهم فى هذه الأزمة.



أكد توفيق شكرى، الأزمة فى ليبيا كبيرة والأولى فى تاريخها، ومن خلال التدريب الذى تلقاه الهلال الأحمر الليبى نعمل على التوعية بالنظافة والوقاية الشخصية بتوفير بعض الأشياء والعلاج للمصاب.







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