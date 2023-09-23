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الاحتلال الاسرائيلى يقمع مسيرة سلمية شرق قطاع غزة واندلاع مواجهات شمال الضفة الغربية

9/23/2023 2:54:23 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحى وآخرون بالاختناق، اليوم /السبت/، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص
وآخرين بالاختناق.


وتتواصل لليوم الثامن على التوالى المسيرات السلمية فى أماكن متفرقة شرق القطاع احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة،
وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى أنحاء الأراضى المحتلة.


وفى محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، فى قرية كفر قدوم.


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدنى المغلف بـ"المطاط" فى قدميهما خلال المواجهات التى اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية.




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