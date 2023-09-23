الاحتلال الاسرائيلى يقمع مسيرة سلمية شرق قطاع غزة واندلاع مواجهات شمال الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى يقمع مسيرة سلمية شرق قطاع غزة واندلاع مواجهات شمال الضفة الغربية
التاريخ
9/23/2023 2:54:23 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحى وآخرون بالاختناق، اليوم /السبت/، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص
وآخرين بالاختناق.
وتتواصل لليوم الثامن على التوالى المسيرات السلمية فى أماكن متفرقة شرق القطاع احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة،
وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى أنحاء الأراضى المحتلة.
وفى محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، فى قرية كفر قدوم.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدنى المغلف بـ"المطاط" فى قدميهما خلال المواجهات التى اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية.
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