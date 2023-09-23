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خادم الحرمين الشريفين يهنئ السعوديين باليوم الوطنى الـ93

9/23/2023 2:54:22 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين بذكرى اليوم الوطنى السعودى الـ93 التى تحل اليوم السبت.



وقال خادم الحرمين الشريفين
في تغريدة عبر منصة“إكس” "في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا. سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا”.



وتحتفل السعودية، اليوم، باليوم الوطني لها الـ 93، حيث خرج الكثير من المواطنين إلى المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودى، وحاملين عبارات (هى لنا دار).



وأقيمت عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما ضمت الفعاليات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبى لكل منطقة.







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