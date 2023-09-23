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اتفاق بين صندوق النقد والصومال لحصولها على تمويل بحلول ديسمبر

9/23/2023 2:54:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن صندوق النقد الدولى، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الصومالية ، حول المراجعة السادسة لترتيبات آلية الائتمان الممتد ، ينص على حصول الصومال على ضمانات تمويل ائتمانى جديد من الصندوق بحلول ديسمبر القادم فى حالة مواصلتها إجراءات الإصلاح للمؤسسات المالية الصومالية والعمل على خفض الدين الخارجى إلى أقل من 600 مليون دولار أمريكى ،والذى بلغ 5.2 مليار دولار أمريكى بنهاية العام 2018 ، وكذلك النجاح فى الوصول بمستوى العجز الموازنى العام للصومال إلى نسبة 1ر% من ناتجه المحلى الكلى بنهاية هذا العام.

وكان موظفو صندوق النقد الدولى قد قاموا بزيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو استغرقت عدة أيام، للقيام بالمراجعة السادسة لترتيبات آلية الائتمان الممتد.


وشهدت بعثة موظفى صندوق النقد الدولى بأن الحكومة الصومالية قد استطاعت قطع خطوات جيدة على صعيد إعادة بناء الاقتصاد الصومالى وإعادة هيكلته برغم التحديات الخارجة عن إرادتها وفى مقدمتها موجات الجفاف التى ضربت محاصيل الزراعة فى الصومال خلال الربع الأول من العام الجارى وتراجع تحويلات الصوماليين العاملين فى الخارج.


ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد الصومالى بنسبة 2.8 % بنهاية العام الجارى وبلوغ مستويات التضخم فى الأسواق بنسبة لا تتعدى 5.7 %.


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