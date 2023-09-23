مقتل عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة وسط الصومال
التاريخ
9/23/2023 2:54:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الصومالية اليوم /السبت/ مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة فى مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.
وأوضح مسؤولون فى الشرطة الصومالية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن انتحاريًّا يقود سيارة مفخّخة استهدف نقطة تفتيش فى /بلدوين/، وتسبّب الانفجار فى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين.
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