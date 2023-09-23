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مقتل عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة وسط الصومال

9/23/2023 2:54:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات الصومالية اليوم /السبت/ مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة فى مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.


وأوضح مسؤولون فى الشرطة الصومالية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن انتحاريًّا يقود سيارة مفخّخة استهدف نقطة تفتيش فى /بلدوين/، وتسبّب الانفجار فى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين.


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