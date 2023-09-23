طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شرق غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شرق غزة
التاريخ
9/23/2023 2:54:22 PM
(MENAFN- Youm7) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /السبت/، موقعا شرق مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ على الأقل موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية فيه، دون وقوع إصابات.
وكان ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أصيبوا اليوم بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات سلمية، تقام لليوم الثامن على التوالى، فى أماكن متفرقة شرق القطاع.
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