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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شرق غزة

9/23/2023 2:54:22 PM
(MENAFN- Youm7) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم /السبت/، موقعا شرق مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ على الأقل موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية فيه، دون وقوع إصابات.

وكان ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أصيبوا اليوم بالرصاص الحي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرات سلمية، تقام لليوم الثامن على التوالى، فى أماكن متفرقة شرق القطاع.


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