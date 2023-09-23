Saturday, 23 September 2023 11:48 GMT

الهيئة الوطنية وقعت 4 بروتوكولات تعاون استعدادا للانتخابات الرئاسية.. تفاصيل

9/23/2023 2:54:20 PM
(MENAFN- Youm7) عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى، مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.



وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.



وشملت التعاقدات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة مع بعض الجهات الحكومية، ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها
بانتخابات الرئاسة لعام 2024 وهى:



1- بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري لنقل المستلزمات الخاصة بالانتخابات الرئاسة.



2- بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعانة بالرائدات الاجتماعيات لتوعية المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



3- بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعريفهم وتوعيتهم بالانتخابات الرئاسية.



4- التعاقد مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لفتح حسابات الانتخابات الرئاسية لمرشحي الرئاسة.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.



ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.











MENAFN23092023000132011024ID1107126600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث