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إيمان كريم توجه التحية للصم وضعاف السمع بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة

9/23/2023 2:54:20 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية إلى جموع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يتم الاحتفال به عالميا في 23 سبتمبر من كل عام، وذلك اليوم يعد فرصة لتوجيه أنظار المجتمع إلى أهمية لغة الإشارة في التواصل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وكذلك تشجع المجتمع إلى تعلمها والتواصل بها مع مجتمع الصم.



وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم بجهود حثيثة في هذا الشأن والتي من شأنها تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على لغة الإشارة من خلال عدة بروتوكولات تعاون مع الجهات المتعاملة معهم، وكذلك توجيه أنظار القائمين على تقديم عدد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضرورة الاستعانة بلغة الإشارة لتوجيه مجتمع الصم وتوعيتهم والتواصل معهم كما يحدث في المجال الإعلامي وترجمة الخطب الرئيسية للسيد الرئيس والافتتاحات الرئاسية وكذلك خطبة الجمعة وعظة البابا تواضروس وغيرها من الامور التي تقدم التوعية لذوي الإعاقة السمعية، وتأتي كل هذه الجهود وغيرها اعمالا لتطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي تضمن عدد من المواد الخاصة بالاتاحة والتي يدخل فيها لغة الإشارة كنوع من أنواع الإتاحة للأشخاص من الصم وضعاف السمع.



وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن الامم المتحدة أكدت في احتفالها باليوم العالمي للغة الإشارة هذا العام أن هذا اليوم يعد فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين. وخلال الاحتفال هذا العام 2023 باليوم الدولي للغات الإشارة، سيسلط العالم الضوء مرة أخرى على الوحدة التي تولدها لغات الإشارة لدينا، وأن الأمم المتحدة أكدت أن مجتمعات الصم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني تحافظ على جهودهم الجماعية - جنبًا إلى جنب - في رعاية وتعزيز والاعتراف بلغات الإشارة الوطنية كجزء من المناظر الطبيعية اللغوية النابضة بالحياة والمتنوعة في بلدانهم.



وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية لغة الإشارة في حياة الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وأنها السبيل الوحيد للتواصل الحقيقي مع المجتمع وأمر بالغ الأهمية في تمكينهم في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية المتعلقة بهذه الفئة التي يصل عددها في مصر إلى حوالي 7 ملايين نسمة تقريبا، لهم كافة الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور والقوانين المصرية
والمواثيق الدولية.







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