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اللجان النقابية التابعة لـالمالية والضرائب والجمارك تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة

9/23/2023 2:54:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في الاجتماع الموسع الذي تم عقده، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، تأييدهم ودعمهم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصولا لبناء الجمهورية الجديدة.



ضم الاجتماع الموسع- الذي عقد لتجديد الثقة وتأييد ودعم وترشح الرئيس السيسي قائد ثورة 30 يونيو لفترة رئاسية جديدة ليستكمل مسيرة بناء "الجمهورية الجديدة"-
اللجان النقابية بالجمارك علي مستوي الجمهورية التي تعمل بجميع الموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية "حماة بوابات الوطن".



كما ضم الاجتماع جميع اللجان النقابية بمصلحة الضرائب المصرية، والضرائب العقارية على مستوي الجمهورية "قضاة المال العام"، فضلا عن اللجان النقابية بوزارة المالية التى تضم قطاعات الوزارة، والمديريات المالية بالمحافظات، والهيئة العامة للخدمات الحكومية "أمناء المال العام".



وناشد المجتمعون برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل مصلحة الوطن، ودعما للاستقرار والأمن والأمان الذى يعد الركيزة الأساسية لكل نمو وتقدم، واستكمال الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة، التى تمت على الأرض المصرية خلال السنوات العشر الماضية فترة توليكم مقاليد حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة، حتى نجحت مصر تحت قيادتكم في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، فضلا عن استمرار الدور الريادي للدولة المصرية على المستوى العربي والإفريقي والدولى.



وثمنت جميع اللجان النقابية بالمالية والضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية، مسيرة النهضة والبناء التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، مؤكدين أن عمال مصر ستظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده في ظل التحديات الراهنة، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.



وأكد المجتمعون، أن تجديد الثقة وتأييد ودعم وترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة
يهدف إلى دعم الإنجازات التي تحققت فى عهده في مختلف المجالات، ومنها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والقوى العاملة والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والغاز والزراعة واستصلاح ملايين الأراضي الصحراوية ، وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور لتيسير انتقال المواطنين، وتحقيق الحماية الاجتماعية ، وحياة كريمة لشعب مصر العظيم ، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها، مما يتطلب ضرورة استمراره لاستكمال هذه الانجازات حتى تنعكس بشكل إيجابي على معيشة شعب وعمال مصر.



وأوضحت جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن استمرار الرئيس السيسي في السلطة ليس مرتبطا فقط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، ولكن كذلك الإصلاحات السياسية، والتي بدأت مع الدعوة لإجراء الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية للوصول إلى مخرجات من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير في حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.











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