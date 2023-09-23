Saturday, 23 September 2023 11:48 GMT

مشيخة الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

9/23/2023 2:54:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفى وبحضور السادة مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفى بجمهورية مصر العربية صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وذكر البيان أن الجمعية العمومية أعلنت تأبيدها لترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن الجهود التى بذلها الرئيس خلال المرحلة السابقة وتقديرا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والامان .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى أكد فى تصريح له منذ قليل عقب إنعقاد الجمعية أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفانا بالجميل لرجل أخلص فى مهمته.

الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة



MENAFN23092023000132011024ID1107126597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث