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الهلال الأحمر المصرى: وفرنا مواد غذائية وخيام وملابس وأحذية لمصابى درنة بليبيا

9/23/2023 2:54:19 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث لطفى غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصرى ، عن تقديم العون للشعب الليبى فى مصابهم بعد إعصار دانيال قائلا:"وصلنا المساعدات لليبيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبى، ووضعنا استعدادنا للكارثة والتعامل مع الجثث والضحايا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة ووزارة التضامن".



وأضاف لطفى غيث خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه تم توفير مواد غذائية وخيام لمن انهارت منازلهم، حفاظا على كرامة المواطن الليبى، كما وفرنا ملابس وأحذية لمصابى أهالى درنة، ونحن مع تواصل دائم معهم.



أوضح لطفى غيث، أن الوضع فى ليبيا كارثى وأكبر من قدرة أى أحد، وعنصر سيناريو الكارثة صعب، وبفضل الله القوات المسلحة المصرية لديها فرق إنقاذ مهرة تعمل على عودة الجثامين لأهلها.













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