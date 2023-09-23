إيطاليا تعلن إقامة جنازة رسمية لرئيس البلاد السابق جورجيو نابوليتانو



وذكر المكتب الإعلامى لمكتب رئاسة الوزراء الايطالية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" - أن نابوليتانو ستقام له جنازة رسمية، دون الإعلان عن موعد الجنازة، كما تم تنكيس جميع الأعلام على المبانى العامة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية فى الخارج حتى يوم الجنازة، والذى سيتم إعلانه يوم حداد وطني.



وفى السياق، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا فى وفاة الرئيس السابق جورجيو نابوليتانو، وذلك وفقا لبيان للكرملين.



