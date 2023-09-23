الرئيس الصينى: بكين وسول جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان لا تنفصلان

وقال شى - خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، فى مدينة هانغتشو الصينية - إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 1992، كانت دائما الصداقة والتعاون هما الاتجاه السائد للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، معربا عن أمله فى قيام كوريا الجنوبية بالعمل مع الصين فى نفس المسار، وصياغة سياسات واتخاذ إجراءات تظهر الأهمية التى توليها للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، والتمسك بالاحترام المتبادل، وكذا الالتزام بمسار الصداقة والتعاون.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" عن رئيس الوزراء الكورى القول إن "بلاده - كجار مقرب للصين - تأمل بصدق فى اكتمال دورة الألعاب الآسيوية فى هانغتشو بنجاح"، مشيرا إلى أنه فى مواجهة التحديات الضخمة فى المجتمع الدولى الحالي، يؤدى الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز تنمية العلاقات الثنائية والتعاون من أجل مواجهة تلك التحديات.



وأوضح أن كوريا الجنوبية تعتزم العمل مع الصين لتعزيز علاقة ثنائية متقدمة، معربا عن أمله فى تعزيز الجانبين للتعاون والتبادلات للمساهمة فى التعافى والنمو الاقتصاديين العالميين على نحو مشترك.