بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الصراعات وخاصة فى أوكرانيا

جاء ذلك فى كلمة لبابا الفاتيكان خلال ترؤسه قداسا وسط أكثر من 60 ألف مصل، فى ملعب فيلودروم لكرة القدم بمارسيليا، فى جنوب فرنسا، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





وفى كلمات الشكر التى ألقاها فى نهاية القداس، تذكر البابا فرنسيس ضحايا الإرهاب تكريما لأرواحهم، ولا سيما ضحايا هجوم نيس فى 2016.





وقال: "أود أن أحيى الإخوة والأخوات الذين أتوا من مدينة نيس، برفقة الأسقف ورئيس البلدية، والذين نجوا من الهجوم المروع الذى وقع فى 14 يوليو 2016.. دعونا نتذكر فى صلاتنا جميع الذين فقدوا حياتهم فى هذه الحادثة المأساوية وفى جميع الأعمال الإرهابية التى ارتكبت فى فرنسا وفى جميع أنحاء العالم".





كما حث بابا الفاتيكان المصلين والمؤمنين على أن يشعروا بمشاعر المهاجرين، وندد مجددا باللامبالاة تجاه مصير المهاجرين، مثنيا فى كلمته على حفاوة الاستقبال فى فرنسا وخاصة فى مارسيليا، وداعيا من أجل المدينة الساحلية الفرنسية ومن أجل جميع مواطنيها.





ومن المقرر أن يتوجه البابا فرنسيس إلى مطار مارسيليا، حيث سيتم تنظيم مراسم لمغادرته فى المطار إلى روما.





يذكر أن البابا فرنسيس قد وصل بعد ظهر أمس فى زيارة تاريخية تستمر يومين فى مارسيليا، حيث كانت فى استقباله فى مطار المدينة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن خلال استقبال رسمي.. وتمثل زيارته حدثا دينيا وإعلاميا كبيرا وضع مدينة مارسيليا وقضايا حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة ملف الهجرة وتحدياتها فى دائرة الضوء.