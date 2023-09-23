نيو أورلينز الأمريكية تعلن الطوارئ بعد تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبى

وانخفض منسوب النهر، الذى ينبع من ولاية مينيسوتا فى الشمال ويصب فى خليج المكسيك جنوبا، للعام الثانى على التوالي.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة فى أشهر الصيف وتراجع معدلات هطول الأمطار.

وسمح النهر "المنكوب بالجفاف" كما وصفته مجلة "نيوزويك" الأميركية، لمياه البحر المالحة بالزحف شمالا، وبدأت بالفعل تؤثر على مياه الشرب فى أجزاء من مقاطعة بلاكيماينز أقصى جنوبى لويزيانا.

كتبت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية نيو أورلينز على "فيسبوك": "اليوم (الجمعة) وبالتنسيق مع مكتب حاكم الولاية، وقّعت إعلان حالة الطوارئة لمدينة نيو أورلينز بسبب تسرب المياه المالحة إلى نهر المسيسبي".

أضافت: "سنستمر فى العمل مع شركائنا على المستوى المحلى وعلى مستوى الولاية، فى الوقت الذى نراقب به الوضع عن كثب".

طمأنت السكان بأنه "لا توجد أى إمدادات مياه متضررة خارج مقاطعة بلاكيماينز بمياه البحر المالحة".

وكان حاكم ولاية لويزيانا جون إدوراردز، أعلن حالة الطوارئ فى يوليو الماضى بسبب درجات الحرارة التى حطمت الأرقام القياسية، وأودت بحياة 16 شخصا.

وفى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضي، قال كيث هينكلى رئيس أبرشية بلاكيماينز، إنه "تم توزيع المياه الصالحة للشرب على نحو ألفى من سكان منطقة اختلطت فيها إمدادات مياه الشرب بالمياه المالحة".

وفى تحديث، الجمعة، قال حاكم الولاية إن لويزيانا على بعد أيام من طلب إعلان حالة الطوارئ من الحكومة الفيدرالية للسبب ذاته، أى تسرب المياه المالحة إلى مياه الشرب.

ولم يعد الأمر يقتصر على السلطات المدنية، إذ تطلب تدخل القوات المسلحة الأمريكية.

وقال قائد مكتب سلاح الهندسة فى نيو أورلينز العقيد كولين جونز، إنه سيتم إضافة 25 قدما (7 أمتار) إلى عتبة تحت الماء، كانت قد شيدت جنوبى المدينة فى يوليو الماضي، لإبطاء تسرب المياه المالحة.