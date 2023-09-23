الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمباراة برونزية مونديال كرة السلة للأندية

ويلتقي الأهلي في العاشرة من صباح غدٍ الأحد مع جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

حرص أوجستي بوش، المدير الفني، على تدريب اللاعبين على خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة الغد.

وقام المدير الفني بتصحيح الأخطاء التي حدث في مباراة أمس أمام فرانكا البرازيلي.



وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق إيجنايت الأمريكي بنتيجة ٨٢-٧٦، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70.