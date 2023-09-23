Saturday, 23 September 2023 11:47 GMT

الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمباراة برونزية مونديال كرة السلة للأندية

9/23/2023 2:54:13 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم
الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي
تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة OCBC ARENA؛ استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة.

ويلتقي الأهلي في العاشرة من صباح غدٍ الأحد مع جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

حرص أوجستي بوش، المدير الفني، على تدريب اللاعبين على خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة الغد.

وقام المدير الفني بتصحيح الأخطاء التي حدث في مباراة أمس أمام فرانكا البرازيلي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق إيجنايت الأمريكي بنتيجة ٨٢-٧٦، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70.


MENAFN23092023000132011024ID1107126591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث