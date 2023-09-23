الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمباراة برونزية مونديال كرة السلة للأندية

الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمباراة برونزية مونديال كرة السلة للأندية
التاريخ
9/23/2023 2:54:13 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم
الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي
تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة OCBC ARENA؛ استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة.
ويلتقي الأهلي في العاشرة من صباح غدٍ الأحد مع جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.
حرص أوجستي بوش، المدير الفني، على تدريب اللاعبين على خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة الغد.
وقام المدير الفني بتصحيح الأخطاء التي حدث في مباراة أمس أمام فرانكا البرازيلي.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق إيجنايت الأمريكي بنتيجة ٨٢-٧٦، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70.
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