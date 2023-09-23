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لمياء شحاتة بطلة الطاولة: أحلم بتمثيل مصر عالميا

9/23/2023 2:54:13 PM
(MENAFN- Youm7) عبرت لمياء شحاتة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، عن سعادتها بالفوز بذهبية منافسات زوجي السيدات رفقة فايزة محمود، ضمن منافسات بطولة أفريقيا المقامة في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من نفس الشهر الجاري.



وقالت لمياء عقب فوزها بالذهبية: "سعيدة بحصد المركز الأول رفقة البطلة فايزة محمود والتي استفيد منها كثيرا خلال مشاركتي معها وساعدتني كثيرا من أجل حصد الذهبية".



وعن مشوارها مع تنس الطاولة قالت: "بدأت احتراف لعبة تنس الطاولة منذ سن الست سنوات وأنا الآن 16 عاما، خضت تجارب كثيرة بأكثر من رياضة لكن استقريت في النهاية على تنس الطاولة وألعب الآن باسم نادي العزيمة في الإسماعيلية وأنا أصغر لاعبة تنس طاولة على الصعيد البارالمبي".



وأضافت: "تعرضت للتنمر عندما كنت صغيرة من أصدقائي، ولكن قررت أن أتحدى ذلك وقمت باحتراف العديد من الألعاب، شاركت من قبل في ألعاب مثل السباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وحققت أكثر من 55 ميدالية وأنا الآن أدرس في الصف الثاني الثانوي الأزهري".



وعن نتائجها خلال الفترة الماضية قالت: "لم يحالفني الحظ في منافسات الفردي ولكن نجحت في تعويض ذلك بذهبية الزوجي كما شاركت في بطولة الأردن الأخيرة واستطاعت تحقيق ميداليتين برونزيتين وبعدها شاركت في بطولة السعودية وحققت ثلاث ميداليات".



واختتمت: "سأنتظر الفترة القادمة لمعرفة البطولات التي سأقوم بالمشاركة بها، وأحلم أن أكون بطلة عالمية وأمثل مصر في المحافل المختلفة".







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