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سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج فى بطولة منطقة القاهرة

9/23/2023 2:54:13 PM
(MENAFN- Youm7) حقق
الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي
الفوز على سبورتنج بنتيجة 34-16، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سبورتنج بنتيجة 13-9، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 34-16.

وأشاد محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة أمس أمام فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-24، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.


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