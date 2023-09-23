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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 9 / 2023

9/23/2023 2:54:13 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 9 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، أبرزها توقيع غرامات على الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى بعد الجولة الأولى من عمر الدورى، ورفض كولر عروض الرحيل عن الأهلى.

إيقاف مدحت عبد الهادى ومحمود علاء ومدرب بيراميدز وتغريم الزمالك 20 ألف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات مالية على الأهلى والمصرى وإيقاف باهر المحمدى مباراة واحدة

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

تغريم فيوتشر 20 ألف جنيه بسبب تأخر نزول لاعبيه ملعب مباراة فاركو

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة
توقيع غرامة مالية على نادى فيوتشر قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية مباراة فاركو فى الأسبوع الأول من عمر الدورى العام.

ميكالى يكتفى بودية أوزبكستان للمنتخب الأولمبى فى أكتوبر

اكتفى البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بودية أوزبكستان في أكتوبر المقبل، بعد تعثر الاتفاق على وديات أخرى تلبى طموحات المنتخب الذى ضمن التأهل للأولمبياد رسميًا، ممثلا عن قارة أفريقيا بعد وصافته لبطولة الأمم تحت 23 سنة الأخيرة بالمغرب.

اتحاد الكرة يؤجل تشكيل رابطة دورى المحترفين بسبب ضيق الوقت

أرجأ
الاتحاد
المصري لكرة القدم فكرة تشكيل رابطة لدورى المحترفين "القسم الثاني أ"، على غرار دورى النيل، بسبب ضيق الوقت وتعذر تشكيل رابطة قبل انطلاق البطولة غدا.

إمام عاشور ضمن خيارات فيتوريا لمعسكر المنتخب فى أكتوبر

عاد إمام عاشور لاعب
الأهلى
ومنتخب مصر لحسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب فى قائمة معسكر أكتوبر المقبل، لمواجهتي زامبيا والجزائر، بعدما غاب اللاعب عن المعسكرات الأخيرة بسبب الإصابة.

تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد السلة بعد إجراء الانتخابات التكميلية

أسفرت الانتخابات التكميلية
لاتحاد كرة السلة
عن فوز الثنائي أيمن على عودة ومحمد إيهاب محسن بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والتى أقيمت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد السلة، وحصل المرشح محمد إيهاب على 27 صوتا، بينما حصل أيمن علي عودة على 17 صوتا، بينما حصل شريف سليمان على 14 صوتا.
كولر يتمسك بالبقاء مع الأهلي ويرفض العروض الخارجية

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين لتولى تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط المدرب السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.


الزمالك يُجهز محمد عبد الغنى لمواجهة المقاولون بعد إيقاف محمود علاء

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، محمد عبد الغني مدافع الفريق للاعتماد عليه فى مواجهة المقاولون العرب،
المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

الأهلي يتسلم قيمة صفقة بيع محمد شريف للخليج السعودى

تسلَّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، مليوناً و600 ألف دولار نظير انتقال محمد شريف مهاجم الفريق السابق لنادي الخليج السعودي.

ميكالي يحسم الـ3 الكبار فى قائمة الأولمبياد وبديل محمد صلاح

وضع البرازيلي
روجيرو
ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، تصوره للمراكز الثلاثة الكبار فى قائمة الفراعنة بأولمبياد باريس 2024، ووفقا لمصدر مطلع فى المنتخب الأولمبى فإن المدرب البرازيلي يرغب فى ضم مهاجم ولاعب وسط بجانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتواجد بقائمة الأولمبياد.



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