حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 9 / 2023

إيقاف مدحت عبد الهادى ومحمود علاء ومدرب بيراميدز وتغريم الزمالك 20 ألف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة

توقيع غرامة مالية على نادى فيوتشر قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية مباراة فاركو فى الأسبوع الأول من عمر الدورى العام.

ميكالى يكتفى بودية أوزبكستان للمنتخب الأولمبى فى أكتوبر

اتحاد الكرة يؤجل تشكيل رابطة دورى المحترفين بسبب ضيق الوقت

إمام عاشور ضمن خيارات فيتوريا لمعسكر المنتخب فى أكتوبر

تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد السلة بعد إجراء الانتخابات التكميلية

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين لتولى تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط المدرب السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، محمد عبد الغني مدافع الفريق للاعتماد عليه فى مواجهة المقاولون العرب،

المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

الأهلي يتسلم قيمة صفقة بيع محمد شريف للخليج السعودى

تسلَّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، مليوناً و600 ألف دولار نظير انتقال محمد شريف مهاجم الفريق السابق لنادي الخليج السعودي.

ميكالي يحسم الـ3 الكبار فى قائمة الأولمبياد وبديل محمد صلاح



