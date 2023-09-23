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لاعبو الأهلى والجهاز الفنى يهنئون ديانج بمولوده الجديد.. فيديو

9/23/2023 2:54:13 PM
(MENAFN- Youm7) حرص لاعبو الأهلي
وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على تهنئة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، بعدما رُزق بمولوده الأول اليوم السبت.

وتلقى ديانج خبرا سعيدا بعد استقبال مولوده الأول اليوم قبل مباراة فريقه ضد سان جورج الإثيوبي غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو خلال قيام لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني بتهنئته على مولوده الجديد.


وأصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدورى الممتاز، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مباراة الأهلي والمصري على النحو التالي:

عقوبات الأهلى:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه، لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادى قيمتها 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

عقوبات المصري:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 جنيه لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين فى المباراة.


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