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اللجنة التنسيقية الخليجية للسلة تستحدث بطولة لفئتي 14 و15 عاما

9/23/2023 2:54:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- قال أمين صندوق اللجنة التنسيقية الخليجية التابعة للاتحاد الاسيوي لكرة السلة ثامر الشنفا ان اجتماع اللجنة الذي عقد بالدوحة اليوم السبت استحدث بطولة لأول مرة لفئتي تحت 14 سنة وتحت 15 سنة.
وأضاف الشنفا الذي يشغل أيضا منصب أمين السر العام للاتحاد الكويتي لكرة السلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إقامة البطولات والمنافسات تساهم في دعم الشباب في اللعبة وتطويرها لمضاهاة الفرق المنافسة في شرق آسيا.
وأوضح أن استحداث بطولات خليجية جديدة في لعبة كرة السلة ليس فقط بهدف تطوير الشباب بل يساهم في تطوير ودعم الكوادر الفنية والإدارية لافتا إلى عودة بطولة الخليج لفئة الرجال والتي ستكون كل سنتين بدءا من العام المقبل.
ولفت إلى ان الاهتمام بالبراعم في اللعبة سيساهم في تطوير اللعبة وانتشارها ويصعد بالفرق والمنتخبات إلى سلم التفوق والنجاح والقدرة على المشاركة في مختلف البطولات والمنافسات القارية والدولية وتقديم مستوى عال يليق باللعبة.
وبين انه في عام 2024 ستكون هناك عدة بطولات لكرة السلة على مستوى منتخبات دول الخليج العربية وهي بطولة تحت فئة 15 سنة وتحت فئة 14 سنة وهما بطولتان مستحدثتان بالإضافة الى فئة تحت 18 والتي ستكون مؤهلة لبطولة آسيا للعبة إضافة الى منافسات منتخبات الرجال والسيدات.
وأكد الشنفا أن أجندة اللجنة التنسيقة "ضخمة" وبها العديد من البطولات والمنافسات التي تهدف إلى الارتقاء باللعبة ومنافسة الدول المتقدمة لتقديم مستوى مشرف لكرة السلة الخليجية. (النهاية)

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