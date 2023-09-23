اللجنة التنسيقية الخليجية للسلة تستحدث بطولة لفئتي 14 و15 عاما

اللجنة التنسيقية الخليجية للسلة تستحدث بطولة لفئتي 14 و15 عاما
التاريخ
9/23/2023 2:54:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- قال أمين صندوق اللجنة التنسيقية الخليجية التابعة للاتحاد الاسيوي لكرة السلة ثامر الشنفا ان اجتماع اللجنة الذي عقد بالدوحة اليوم السبت استحدث بطولة لأول مرة لفئتي تحت 14 سنة وتحت 15 سنة.
وأضاف الشنفا الذي يشغل أيضا منصب أمين السر العام للاتحاد الكويتي لكرة السلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إقامة البطولات والمنافسات تساهم في دعم الشباب في اللعبة وتطويرها لمضاهاة الفرق المنافسة في شرق آسيا.
وأوضح أن استحداث بطولات خليجية جديدة في لعبة كرة السلة ليس فقط بهدف تطوير الشباب بل يساهم في تطوير ودعم الكوادر الفنية والإدارية لافتا إلى عودة بطولة الخليج لفئة الرجال والتي ستكون كل سنتين بدءا من العام المقبل.
ولفت إلى ان الاهتمام بالبراعم في اللعبة سيساهم في تطوير اللعبة وانتشارها ويصعد بالفرق والمنتخبات إلى سلم التفوق والنجاح والقدرة على المشاركة في مختلف البطولات والمنافسات القارية والدولية وتقديم مستوى عال يليق باللعبة.
وبين انه في عام 2024 ستكون هناك عدة بطولات لكرة السلة على مستوى منتخبات دول الخليج العربية وهي بطولة تحت فئة 15 سنة وتحت فئة 14 سنة وهما بطولتان مستحدثتان بالإضافة الى فئة تحت 18 والتي ستكون مؤهلة لبطولة آسيا للعبة إضافة الى منافسات منتخبات الرجال والسيدات.
وأكد الشنفا أن أجندة اللجنة التنسيقة "ضخمة" وبها العديد من البطولات والمنافسات التي تهدف إلى الارتقاء باللعبة ومنافسة الدول المتقدمة لتقديم مستوى مشرف لكرة السلة الخليجية. (النهاية)
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