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الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور لها أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح

9/23/2023 2:54:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم

جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

"باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور لها نعيمة خلف الدوسري أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون". (النهاية)

م ص ع


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