معرض الكاريكاتير الدولي ال42 ينطلق في فرنسا بمشاركة كويتية

باريس - 23 - 9 (كونا) -- انطلق معرض الكاريكاتير الدولي (سانت جوست لي مارتل) ال42 في مدينة ليموند الفرنسية اليوم السبت بمشاركة جمعية الكاريكاتير الكويتية.

واعربت الفنانة ساره النومس المشاركة عن الجمعية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن عظيم فخرها وسعادتها للمشاركة الاولى عن جمعية الكاريكاتير الكويتية في هذا المعرض.

وقالت النومس إنها تشارك ب50 لوحة في المعرض المقام لمدة أسبوعين إلى جانب نخبة من الفنانين العرب.

واضافت أنها شاركت إلى جانب العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم بإقامة ورش فنية تم خلالها رسم عدة شخصيات فنية وسياسية بارزه سابقة وحالية.

وأكدت الإقبال الشديد على اللوحات الكويتية ما أدى إلى مناقشات ثقافية جانبية مع المشاركين والزوار للمعرض عن دولة الكويت لافتة في هذا الصدد إلى أهمية تشجيع نقل الفن الكويتي في المحافل الدولية "إذ أن الفنانين سفراء لدولهم".

ودعت جميع الفنانين والكويتيين المهتمين بالفن في جميع مؤسسات الدولة إلى المشاركة بمثل هذه المعارض الدولية مشدده على أهمية "تمثيل الكويت في المحافل الدولية بصورة مشرفة لما تحمله من منافع كثيرة كمصدر للمعلومات وتبادل الخبرات والثقافات".

وأعربت عن اعتزازها بالمشاركات العربية المميزة في المعرض حيث تم اختيار الفنان السوري سعد حاجو كأول فنان عربي كضيف رئيسي في المعرض وتخصيص معرض مصغر خاص به يضم مجموعة من أعماله ورسوماته المتحركة والمنحوتات الفنية. (النهاية) م ع / أ م س