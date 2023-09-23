معرض الكاريكاتير الدولي ال42 ينطلق في فرنسا بمشاركة كويتية
التاريخ
9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العتيبي
باريس - 23 - 9 (كونا) -- انطلق معرض الكاريكاتير الدولي (سانت جوست لي مارتل) ال42 في مدينة ليموند الفرنسية اليوم السبت بمشاركة جمعية الكاريكاتير الكويتية.
واعربت الفنانة ساره النومس المشاركة عن الجمعية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن عظيم فخرها وسعادتها للمشاركة الاولى عن جمعية الكاريكاتير الكويتية في هذا المعرض.
وقالت النومس إنها تشارك ب50 لوحة في المعرض المقام لمدة أسبوعين إلى جانب نخبة من الفنانين العرب.
واضافت أنها شاركت إلى جانب العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم بإقامة ورش فنية تم خلالها رسم عدة شخصيات فنية وسياسية بارزه سابقة وحالية.
وأكدت الإقبال الشديد على اللوحات الكويتية ما أدى إلى مناقشات ثقافية جانبية مع المشاركين والزوار للمعرض عن دولة الكويت لافتة في هذا الصدد إلى أهمية تشجيع نقل الفن الكويتي في المحافل الدولية "إذ أن الفنانين سفراء لدولهم".
ودعت جميع الفنانين والكويتيين المهتمين بالفن في جميع مؤسسات الدولة إلى المشاركة بمثل هذه المعارض الدولية مشدده على أهمية "تمثيل الكويت في المحافل الدولية بصورة مشرفة لما تحمله من منافع كثيرة كمصدر للمعلومات وتبادل الخبرات والثقافات".
وأعربت عن اعتزازها بالمشاركات العربية المميزة في المعرض حيث تم اختيار الفنان السوري سعد حاجو كأول فنان عربي كضيف رئيسي في المعرض وتخصيص معرض مصغر خاص به يضم مجموعة من أعماله ورسوماته المتحركة والمنحوتات الفنية. (النهاية) م ع / أ م س
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