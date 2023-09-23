(مانشستر سيتي) يفوز على (نوتنغهام فورست) بهدفين نظيفين ويعزز صدارته للدوري الانجليزي
التاريخ
9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 23 - 9 (كونا)-- عزز نادي (مانشستر سيتي) صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه (نوتنغهام فورست) بهدفين نظيفين في مباراة افتتاح الجولة السادسة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (الاتحاد).
وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة بهدف سجله المهاجم الانجليزي فيل فودن ثم ضاعف زميله النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة بهدف ثان في الدقيقة ال14.
ولعب السيتي الشوط الثاني منقوصا عدديا بعد طرد لعبه الاسباني رودريغو بالبطاقة الحمراء بعد دقيقة واحدة من استئناف اللعب لكن الضيوف لم يحسنوا استغلال هذه الفرصة لينتهي اللقاء بهدفين دون رد.
وفي مبارتين أخريين تعادل كل من (كريستال بالاس) و (فولهام) دون أهداف و (لوتون تاون) مع (وولفرهامبتون) بهدف لمثله.
وبفوزه المتجدد عزز السيتي صدارته للدوري بمجموع 18 نقطة مبتعدا مؤقتا بخمس نقاط عن كل من (توتنهام هوتسبر) و (ليفربول) و (أرسنال).
ويحتل (كريستال بالاس) المركز الثامن برصيد ثماني نقاط متقدما بفارق الأأهداف عن (فولهام) ونقطة واحدة عن (نوتنغهام فورست) بينما يحتل (وولفرهامبتون) المركز ال15 بأربع نقاط. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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