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الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يحقق فوزا كبيرا على (بوخوم)

9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 9 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا كبيرا بنتيجة سبعة أهداف لصفر على نظيره (بوخوم) ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاء هدف الفريق البافاري الأول في الدقيقة الرابعة عبر إيريك مكسيم قبل أن يتمكن الإنجليزي الدولي هاري كين في الدقيقة ال12 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال29 تمكن الهولندي ماتيس دي لايت من تسجيل الهدف الثالث للفريق البافاري قبل 10 دقائق من تسجيل ليروي سانيه الهدف الرابع لينتهي الشوط الأول بأربعة أهداف نظيفة.
وعاد هاري كين في الدقيقة ال54 إلى تسجيل الهدف الخامس لفريقه قبل أن يتمكن ماتيس تيل في الدقيقة ال81 من تسجيل الهدف السادس فيما اختتم هاري كين تسجيل الهدف الاخير في الدقيقة ال88 في المباراة التي أجدرت على أرض فريق (بايرن ميونيخ).
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (دورتموند) على (فولفسبورغ) بهدف دون رد فيما خسر (مونشينغلادباخ) أمام (لايبزيغ) بهدف لصفر و(أونيون برلين) أمام (هوفنهايم) بهدفين دون رد في حين فاز (أوغسبورغ) على (ماينتس) بهدفين لهدف.
وفي مستهل الأسبوع أمس الجمعة تغلب (شتوتغارت) على (دارمشتات) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وتختتم منافسات المرحلة يوم غد الأحد بلقائين يجمع الأول (باير ليفركوزن) و(هايدنهايم) ويلتقي في الثاني (فرانكفورت) و(فرايبورغ). (النهاية)

ع ن ج / ن س ع


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