الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يحقق فوزا كبيرا على (بوخوم)

الدوري الألماني: (بايرن ميونيخ) يحقق فوزا كبيرا على (بوخوم)
التاريخ
9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 9 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا كبيرا بنتيجة سبعة أهداف لصفر على نظيره (بوخوم) ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاء هدف الفريق البافاري الأول في الدقيقة الرابعة عبر إيريك مكسيم قبل أن يتمكن الإنجليزي الدولي هاري كين في الدقيقة ال12 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة ال29 تمكن الهولندي ماتيس دي لايت من تسجيل الهدف الثالث للفريق البافاري قبل 10 دقائق من تسجيل ليروي سانيه الهدف الرابع لينتهي الشوط الأول بأربعة أهداف نظيفة.
وعاد هاري كين في الدقيقة ال54 إلى تسجيل الهدف الخامس لفريقه قبل أن يتمكن ماتيس تيل في الدقيقة ال81 من تسجيل الهدف السادس فيما اختتم هاري كين تسجيل الهدف الاخير في الدقيقة ال88 في المباراة التي أجدرت على أرض فريق (بايرن ميونيخ).
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (دورتموند) على (فولفسبورغ) بهدف دون رد فيما خسر (مونشينغلادباخ) أمام (لايبزيغ) بهدف لصفر و(أونيون برلين) أمام (هوفنهايم) بهدفين دون رد في حين فاز (أوغسبورغ) على (ماينتس) بهدفين لهدف.
وفي مستهل الأسبوع أمس الجمعة تغلب (شتوتغارت) على (دارمشتات) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وتختتم منافسات المرحلة يوم غد الأحد بلقائين يجمع الأول (باير ليفركوزن) و(هايدنهايم) ويلتقي في الثاني (فرانكفورت) و(فرايبورغ). (النهاية)
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