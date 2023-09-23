الجيش الصومالي يعلن قتل 30 عنصرا من ميليشيات الشباب خلال عملية عسكرية وسط البلاد
التاريخ
9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت عن قتل 30 عنصرا بينهم قيادات من ميليشيات الشباب (الإرهابية) في عملية عسكرية في منطقة (شبيلو) الواقعة جنوب محافظة (مدغ) وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الصومالي كبد الإرهابيين خلال العملية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كما تم تدمير مركز تابع لهم.
ومن جانب آخر ذكرت الوكالة الصومالية أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش بمدينة (بلدوين) حاضرة إقليم (هيران) بولاية (هيرشبيلي) الاقليمية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يجر إحصاؤهم بعد.
فيما أفادت وسائل إعلام مختلفة بمصرع 13 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء هذا التفجير.
ويشن الجيش الصومالي منذ شهرين عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد معاقل ميليشيات الشباب في وسط الصومال وجنوبها. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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