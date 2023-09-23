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الجيش الصومالي يعلن قتل 30 عنصرا من ميليشيات الشباب خلال عملية عسكرية وسط البلاد

9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت عن قتل 30 عنصرا بينهم قيادات من ميليشيات الشباب (الإرهابية) في عملية عسكرية في منطقة (شبيلو) الواقعة جنوب محافظة (مدغ) وسط البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الصومالي كبد الإرهابيين خلال العملية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كما تم تدمير مركز تابع لهم.
ومن جانب آخر ذكرت الوكالة الصومالية أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش بمدينة (بلدوين) حاضرة إقليم (هيران) بولاية (هيرشبيلي) الاقليمية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يجر إحصاؤهم بعد.
فيما أفادت وسائل إعلام مختلفة بمصرع 13 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء هذا التفجير.
ويشن الجيش الصومالي منذ شهرين عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد معاقل ميليشيات الشباب في وسط الصومال وجنوبها. (النهاية)

ع ف ف / م م ج



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