اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس
التاريخ
9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 9 (كونا) -- اندلعت اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد "عنف الشرطة" أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة.
وقالت محطة (بي.اف.ام) الإخبارية إن سيارة للشرطة تعرضت لهجوم في العاصمة الفرنسية من قبل متظاهرين بقضبان حديدية خرجوا في مسيرة للتنديد ب "العنصرية المنهجية وعنف الشرطة ومن أجل العدالة الاجتماعية والحريات العامة".
وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية للمحطة أن أربعة من ضباط الشرطة كانوا موجودين في السيارة حيث أصيب ثلاثة منهم.
وأضاف أنه في الوقت الحالي لم يتم تقديم أي معلومات حول الحالة الصحية لضباط الشرطة المصابين.
وجاء الاحتجاج بعد أقل من ثلاثة أشهر على مقتل شاب على يد شرطي خارج باريس عند نقطة تفتيش مرورية مما أثار أعمال شغب استمرت أكثر من أسبوع في العاصمة وأماكن أخرى في فرنسا. (النهاية) م ع / م م ج
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