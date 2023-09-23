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اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس

9/23/2023 2:54:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 9 (كونا) -- اندلعت اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد "عنف الشرطة" أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة.
وقالت محطة (بي.اف.ام) الإخبارية إن سيارة للشرطة تعرضت لهجوم في العاصمة الفرنسية من قبل متظاهرين بقضبان حديدية خرجوا في مسيرة للتنديد ب "العنصرية المنهجية وعنف الشرطة ومن أجل العدالة الاجتماعية والحريات العامة".
وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية للمحطة أن أربعة من ضباط الشرطة كانوا موجودين في السيارة حيث أصيب ثلاثة منهم.
وأضاف أنه في الوقت الحالي لم يتم تقديم أي معلومات حول الحالة الصحية لضباط الشرطة المصابين.
وجاء الاحتجاج بعد أقل من ثلاثة أشهر على مقتل شاب على يد شرطي خارج باريس عند نقطة تفتيش مرورية مما أثار أعمال شغب استمرت أكثر من أسبوع في العاصمة وأماكن أخرى في فرنسا. (النهاية) م ع / م م ج

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