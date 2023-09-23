السفير السعودي لدى البلاد: لدولة الكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي

الكويت - 23 - 9 (كونا) -- قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن لدولة الكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي.

جاء ذلك في تصريح الأمير سلطان بن سعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش احتفالية نظمتها الشركة الكويتية لنفط الخليج اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال93 في مجمع (الأفنيوز).

وقال الأمير سلطان بن سعد "ونحن نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة ال93 من أرض الكويت الحبيبة لابد أن نستذكر بأن انطلاقة التوحيد بدأت من الكويت" لافتا إلى أن العلاقات الكويتية-السعودية لها طبيعة أخوية خاصة على المستويين الرسمي والشعبي واحتفال اليوم يأتي تجسيدا وتأكيدا وترسيخا لتلك العلاقات.

وأوضح أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم هو نتاج ما أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وسار على نهجه أبناؤه البررة مضيفا "نحن الان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نتطلع ونعمل لما هو أفضل مما نعيشه حاليا فلدينا رؤية وأهداف نعمل لها".

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود والى الشعب السعودي والخليجي والعربي والمسلم ولكل محب للسلام في العالم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال93 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. (النهاية) خ م / أ م ح