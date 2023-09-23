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(الريان) يتصدر دوري (نجوم إكسبو) القطري بعد الفوز على (العربي) بهدف نظيف

9/23/2023 2:54:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- تصدر فريق (الريان) دوري (نجوم إكسبو) القطري بعد فوزه على نظيره (العربي) اليوم السبت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في الجولة الرابعة للدوري.
وفي الشوط الأول بدأ الفريقان بحذر مع بعض الهجمات القليلة كما ألغى حكم المباراة ضربة جزاء (للعربي) بعد أن رجع لتقنية الفيديو (الفار) لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.
وفي الشوط الثاني حاول كل فريق التسجيل إلا أن مهاجمي الفريقين أخفقا في التسجيل بالوقت الأصلي.
ورغم النقص العددي (للريان) بعد طرد لاعبه عبدالعزيز حاتم في الشوط الثاني استطاع لاعبه الإسباني رودريغو مورينو تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع ليرفع (الريان) رصيده إلى 12 نقطة متصدرا الدوري فيما بقي (العربي) سادسا بثلاث نقاط. (النهاية)

س س س / م م ج




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