(الريان) يتصدر دوري (نجوم إكسبو) القطري بعد الفوز على (العربي) بهدف نظيف

(الريان) يتصدر دوري (نجوم إكسبو) القطري بعد الفوز على (العربي) بهدف نظيف
التاريخ
9/23/2023 2:54:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- تصدر فريق (الريان) دوري (نجوم إكسبو) القطري بعد فوزه على نظيره (العربي) اليوم السبت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في الجولة الرابعة للدوري.
وفي الشوط الأول بدأ الفريقان بحذر مع بعض الهجمات القليلة كما ألغى حكم المباراة ضربة جزاء (للعربي) بعد أن رجع لتقنية الفيديو (الفار) لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.
وفي الشوط الثاني حاول كل فريق التسجيل إلا أن مهاجمي الفريقين أخفقا في التسجيل بالوقت الأصلي.
ورغم النقص العددي (للريان) بعد طرد لاعبه عبدالعزيز حاتم في الشوط الثاني استطاع لاعبه الإسباني رودريغو مورينو تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع ليرفع (الريان) رصيده إلى 12 نقطة متصدرا الدوري فيما بقي (العربي) سادسا بثلاث نقاط. (النهاية)
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