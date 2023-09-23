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جيش الاحتلال يستهدف موقعا لحركة (حماس) شرق قطاع غزة

9/23/2023 2:54:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 23 - 9 (كونا) -- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أنه استهدف بطائرة مسيرة نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) شرق قطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي مقتضب إن "طائرة مسيرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) تقع في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه تظاهرات قرب السياج الأمني مع قطاع غزة".
وكانت السلطات الصحية بغزة قد أعلنت عن إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة خلال مشاركتهم بتظاهرات رافضة للحصار الإسرائيلي. (النهاية)

واب / م م ج




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