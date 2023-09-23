جيش الاحتلال يستهدف موقعا لحركة (حماس) شرق قطاع غزة
التاريخ
9/23/2023 2:54:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 23 - 9 (كونا) -- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أنه استهدف بطائرة مسيرة نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) شرق قطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي مقتضب إن "طائرة مسيرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحركة (حماس) تقع في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه تظاهرات قرب السياج الأمني مع قطاع غزة".
وكانت السلطات الصحية بغزة قد أعلنت عن إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة خلال مشاركتهم بتظاهرات رافضة للحصار الإسرائيلي. (النهاية)
واب / م م ج
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