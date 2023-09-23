أمانة عمان تضيء جبل القلعة بألوان العلم السعودي

أمانة عمان تضيء جبل القلعة بألوان العلم السعودي
التاريخ
9/23/2023 2:53:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)-أضاءت أمانة عمان الكبرى، مساء اليوم السبت، جبل القلعة بألوان علم المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
23/09/2023 21:03:09
MENAFN23092023000117011021ID1107126576
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