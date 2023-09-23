فريق وزارة التربية لكرة القدم يفوز ببطولة ولي العهد للوزارات بنسختها الثانية
التاريخ
9/23/2023 2:53:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان23 أيلول(بترا)- فاز فريق وزارة التربية والتعليم لكرة القدم على فريق وزارة الأشغال العامة والإسكان ببطولة ولي العهد للوزارات، بنسختها الثانية، بـ 6 أهداف مقابل هدفين، ليحل فريق التربية بالمركز الأول، وفريق وزارة الأشغال بالمركز الثاني.
وكرّم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، الذي رعى حفل ختام البطولة بين الفريقين، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة.
كما فاز بالمركز الثالث فريق وزارة الصحة الذي تغلّب على فريق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي حل بالمركز الرابع.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:45:34
MENAFN23092023000117011021ID1107126575
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