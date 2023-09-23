فريق وزارة التربية لكرة القدم يفوز ببطولة ولي العهد للوزارات بنسختها الثانية

عمان23 أيلول(بترا)- فاز فريق وزارة التربية والتعليم لكرة القدم على فريق وزارة الأشغال العامة والإسكان ببطولة ولي العهد للوزارات، بنسختها الثانية، بـ 6 أهداف مقابل هدفين، ليحل فريق التربية بالمركز الأول، وفريق وزارة الأشغال بالمركز الثاني.

وكرّم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، الذي رعى حفل ختام البطولة بين الفريقين، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة.

كما فاز بالمركز الثالث فريق وزارة الصحة الذي تغلّب على فريق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي حل بالمركز الرابع.

--(بترا)

ع س/أز/ هـ ح

23/09/2023 20:45:34