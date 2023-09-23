الاحتلال يغلق معبر بيت حانون ليومين بسبب الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون ليومين بسبب الأعياد اليهودية
التاريخ
9/23/2023 2:53:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 23 أيلول (بترا)- تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون ايريز شمال قطاع غزة، ليومين، اعتبارا من يوم غد الأحد، بشكل كامل بسبب الأعياد اليهودية.
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في بيان صدر مساء اليوم السبت، إن معبر بيت حانون شمال قطاع غزة مغلق بشكل كامل يومي الأحد والاثنين المقبلين من جانب الاحتلال الإسرائيلي بسبب الأعياد.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:30:24
MENAFN23092023000117011021ID1107126574
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