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الاحتلال يغلق معبر بيت حانون ليومين بسبب الأعياد اليهودية

9/23/2023 2:53:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 أيلول (بترا)- تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون ايريز شمال قطاع غزة، ليومين، اعتبارا من يوم غد الأحد، بشكل كامل بسبب الأعياد اليهودية.
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في بيان صدر مساء اليوم السبت، إن معبر بيت حانون شمال قطاع غزة مغلق بشكل كامل يومي الأحد والاثنين المقبلين من جانب الاحتلال الإسرائيلي بسبب الأعياد.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:30:24

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