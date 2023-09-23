حوارية لمناقشة قانون المجالس المحلية بـشباب محافظة إربد

حوارية لمناقشة قانون المجالس المحلية بـشباب محافظة إربد
التاريخ
9/23/2023 2:53:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 23 أيلول (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد، اليوم السبت، جلسة حوارية لمناقشة قانون المجالس المحلية، بمشاركة عدد من الشباب ضمن الفئة العمرية من 18- 24 عاما.
وتناول مدير شباب محافظة إربد، يحيى المومني، أهمية مثل هذه الجلسات الحوارية التي تعزز الثقافة والقيادة وتصقل شخصية الشباب وتعزز العمل ضمن الفريق الواحد، وبناء الشراكات مع جهات مختلفة وتبرز دور مجالس المحافظات التشريعية والخدمية والتنموية، إضافة إلى دور البلدية في تطوير العمل والارتقاء به بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للمجتمعات المحلية.
بدوره، تحدث رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، عن دور المجالس المحلية في المحافظة وكيفية تقديم الخدمات وآليات عمل البلدية، مبينا مستوى الصلاحيات في مجالس المحافظات من حيث المخصصات المالية.
وأشار إلى أن البلدية تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق التي تقع ضمن حدودها، لافتا لخطط البلدية ومشاريعها التي تعتزم تنفيذها وفق الأولويات وتوفر الإمكانات المادية، مؤكدا أهمية العمل التشاركي والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين.
وتخلل الجلسة حوار مع الشباب المشاركين حول المشاريع الاستثمارية والتمكين الاقتصادي والسياسي والنظر إلى تعظيم الإنجاز الحقيقي، وكيفية الحد من البطالة والبناء العشوائي ومشاكل النظافة العامة عن طريق وضع تعليمات ملزمة يحاسب عليها من يخالفها، إضافة إلى ضرورة تنظيم نشاطات تثقيفية وتوعوية متنوعة تقوم على توعية الشباب بما فيها برامج الذكاء الاصطناعي وبخاصة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.
وفي نهاية الجلسة، تمت الإجابة على تساؤلات الشباب والشابات المتعلقة ببعض البنود والصلاحيات المتعلقة بقانون المجالس المحلية في المحافظة.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:25:51
MENAFN23092023000117011021ID1107126573
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