حوارية لمناقشة قانون المجالس المحلية بـشباب محافظة إربد

إربد 23 أيلول (بترا)- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد، اليوم السبت، جلسة حوارية لمناقشة قانون المجالس المحلية، بمشاركة عدد من الشباب ضمن الفئة العمرية من 18- 24 عاما.

وتناول مدير شباب محافظة إربد، يحيى المومني، أهمية مثل هذه الجلسات الحوارية التي تعزز الثقافة والقيادة وتصقل شخصية الشباب وتعزز العمل ضمن الفريق الواحد، وبناء الشراكات مع جهات مختلفة وتبرز دور مجالس المحافظات التشريعية والخدمية والتنموية، إضافة إلى دور البلدية في تطوير العمل والارتقاء به بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للمجتمعات المحلية.

بدوره، تحدث رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، عن دور المجالس المحلية في المحافظة وكيفية تقديم الخدمات وآليات عمل البلدية، مبينا مستوى الصلاحيات في مجالس المحافظات من حيث المخصصات المالية.

وأشار إلى أن البلدية تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق التي تقع ضمن حدودها، لافتا لخطط البلدية ومشاريعها التي تعتزم تنفيذها وفق الأولويات وتوفر الإمكانات المادية، مؤكدا أهمية العمل التشاركي والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين.

وتخلل الجلسة حوار مع الشباب المشاركين حول المشاريع الاستثمارية والتمكين الاقتصادي والسياسي والنظر إلى تعظيم الإنجاز الحقيقي، وكيفية الحد من البطالة والبناء العشوائي ومشاكل النظافة العامة عن طريق وضع تعليمات ملزمة يحاسب عليها من يخالفها، إضافة إلى ضرورة تنظيم نشاطات تثقيفية وتوعوية متنوعة تقوم على توعية الشباب بما فيها برامج الذكاء الاصطناعي وبخاصة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.

وفي نهاية الجلسة، تمت الإجابة على تساؤلات الشباب والشابات المتعلقة ببعض البنود والصلاحيات المتعلقة بقانون المجالس المحلية في المحافظة.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

23/09/2023 20:25:51