افتتاح بازار سيدات سويمة للمنتوجات المحلية
التاريخ
9/23/2023 2:53:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
سويمة 23 أيلول (بترا)- افتتح رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم نايف العواملة، اليوم السبت، بازار سيدات سويمة، والذي يأتي بدعم من إدارة فندق كراون بلازا وفندق هوليدي أن.
وبين العواملة أهمية إقامة مثل المبادرات التي تتيح للسيدات عرض منتوجاتها وتسويقها، بهدف تحسين المستوى المعيشي وتمكين المرأة والتغلب على ظاهرتي الفقر والبطالة.
--(بترا)
ون/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:17:35
MENAFN23092023000117011021ID1107126572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.