افتتاح بازار سيدات سويمة للمنتوجات المحلية

سويمة 23 أيلول (بترا)- افتتح رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم نايف العواملة، اليوم السبت، بازار سيدات سويمة، والذي يأتي بدعم من إدارة فندق كراون بلازا وفندق هوليدي أن. وبين العواملة أهمية إقامة مثل المبادرات التي تتيح للسيدات عرض منتوجاتها وتسويقها، بهدف تحسين المستوى المعيشي وتمكين المرأة والتغلب على ظاهرتي الفقر والبطالة. --(بترا) ون/أز/ هـ ح 23/09/2023 20:17:35

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.