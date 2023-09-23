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افتتاح بازار سيدات سويمة للمنتوجات المحلية

9/23/2023 2:53:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

سويمة 23 أيلول (بترا)- افتتح رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم نايف العواملة، اليوم السبت، بازار سيدات سويمة، والذي يأتي بدعم من إدارة فندق كراون بلازا وفندق هوليدي أن.
وبين العواملة أهمية إقامة مثل المبادرات التي تتيح للسيدات عرض منتوجاتها وتسويقها، بهدف تحسين المستوى المعيشي وتمكين المرأة والتغلب على ظاهرتي الفقر والبطالة.
--(بترا)
ون/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:17:35

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