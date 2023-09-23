ورشة عمل حول المواطنة والتحول الرقمي في المفرق

المفرق 23 أيلول ( بترا )- عقد مركز المواطنة للتنمية المستدامة، بالشراكة مع "جمعية الثقافة والفنون البصرية والابداعية"، وبالتعاون مع مركز شباب المفرق، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان"المواطنة والتحول الرقمي للمجتمع المدني".

وقال المدير التنفيذي لمركز المواطنة، عبدالله الجبور، إن محاور الورشة تركّز على معارف ومهارات المواطنة الفاعلة في الشأن العام وتقنيات المشاركة المدنية وفقا لمبدأ التشاركية والصالح العام، موضحا أن الورشة تناولت التعريف بالتحول الديمقراطي والتحديث السياسي، ومشاركة الشباب.

وخلال الورشة قام المخرج محمد الزبيدي بتدريب المشاركات والمشاركين على كيفية صناعة البودكاست واستخدام الأدوات الرقمية المجانية المتاحة في تقييم الاحتياجات وزيادة التفاعل والتواصل مع المجتمعات المحلية.

يذكر أن مركز المواطنة مؤسسة أردنية غير ربحية تسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة والصالح العام في المجتمع، في حين أن جمعية الثقافة والفنون البصرية والابداعية مؤسسة غير ربحية تعمل في برامجها على تعزيز الثقافة الرقمية وصناعة الأفلام الوثائقية والثقافة السينمائية.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

23/09/2023 20:16:06