ورشة عمل حول المواطنة والتحول الرقمي في المفرق
التاريخ
9/23/2023 2:53:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 23 أيلول ( بترا )- عقد مركز المواطنة للتنمية المستدامة، بالشراكة مع "جمعية الثقافة والفنون البصرية والابداعية"، وبالتعاون مع مركز شباب المفرق، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان"المواطنة والتحول الرقمي للمجتمع المدني".
وقال المدير التنفيذي لمركز المواطنة، عبدالله الجبور، إن محاور الورشة تركّز على معارف ومهارات المواطنة الفاعلة في الشأن العام وتقنيات المشاركة المدنية وفقا لمبدأ التشاركية والصالح العام، موضحا أن الورشة تناولت التعريف بالتحول الديمقراطي والتحديث السياسي، ومشاركة الشباب.
وخلال الورشة قام المخرج محمد الزبيدي بتدريب المشاركات والمشاركين على كيفية صناعة البودكاست واستخدام الأدوات الرقمية المجانية المتاحة في تقييم الاحتياجات وزيادة التفاعل والتواصل مع المجتمعات المحلية.
يذكر أن مركز المواطنة مؤسسة أردنية غير ربحية تسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة والصالح العام في المجتمع، في حين أن جمعية الثقافة والفنون البصرية والابداعية مؤسسة غير ربحية تعمل في برامجها على تعزيز الثقافة الرقمية وصناعة الأفلام الوثائقية والثقافة السينمائية.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:16:06
MENAFN23092023000117011021ID1107126571
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