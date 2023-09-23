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طائرات الاحتلال تقصف موقعا شرق غزة

9/23/2023 2:53:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 أيلول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من الصواريخ، نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

--(بترا)


أش/أز/ هـ ح

23/09/2023 20:09:59

MENAFN23092023000117011021ID1107126570

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