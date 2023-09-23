طائرات الاحتلال تقصف موقعا شرق غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعا شرق غزة
التاريخ
9/23/2023 2:53:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 23 أيلول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من الصواريخ، نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
--(بترا)
أش/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:09:59
MENAFN23092023000117011021ID1107126570
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